А ларчик открывается просто 9 Валерий Коронкевич

7.08.2018, 17:42

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Реальную картину выживания пенсионеров можно увидеть на нашем городском рынке.

Часто общаюсь с пенсионерами и инвалидами. В основной своей массе они крайне недовольны своим положением, ситуацией в стране, мизерными прибавками к пенсии, проведенной в стране денежной реформой. Эти люди наконец-то разобрались в происходящих событиях.

Все, с кем приходилось беседовать на эту тему, возмущались метаморфозами с пенсиями. Одна из моих собеседниц сказала, что, уходя 7 лет назад на пенсию, она получала 250 долларов США в эквиваленте. А сейчас ее пенсия равна примерно 150 долларам, женщине пришлось возвратиться на старое место работы… Механизатор, это еще один знакомый, проработавший 43 года, уйдя на пенсию с 240 долларами США, сейчас получает 160.

Раньше пенсионеры могли не только помогать детям и внукам, но и откладывать по 50—100 долларов на «черный» день. Теперь же они открыли свои загашники, их «финансовая система» терпит сокрушительный крах.

Что же случилось? Инфляция — это понятно. Прибавка к пенсии — тоже известная картина. Но почему же народ нищает?

А ларчик открывается просто!

Те, кто ведет мониторинг цен на продукты питания и товары первой необходимости, хорошо видят, как меняются цены на них. Не на жалкие проценты, а в разы. Доллар стабилен. Инфляция — на уровне прогнозируемой, а рост цен не обуздан....

Далеко не будем ходить, возьмем хлеб насущный. Зерно было закуплено по старым закупочным ценам еще в прошлом году, но сегодня почему-то нам предлагают хлеб в разы дороже. И такая картина наблюдается по многим видам товаров.

Простой обыватель, а тем более пенсионер не всегда может реально оценить ценовую политику государства. Но многие уже задумываются и начинают подсчитывать свой бюджет.

Реальную картину выживания пенсионеров можно увидеть на нашем городском рынке. В этом году у меня прекрасный урожай вишни и малины. Излишки несу на рынок. Вижу, как за последние годы изменилась покупательная способность населения, в том числе и пенсионеров. До 13 числа многие из них просили отпустить ягоды в долг, жаловались, что не хватает пенсии на жизнь. Большинство из них, надеясь на чудо, занимают очереди в банках за день до выдачи пенсии, молясь на те редкие случаи, когда ее выдают досрочно.

Те, кто раньше чувствовал себя свободно с денежными средствами, сейчас ищут торговые точки, где есть возможность приобрести продукты питания в долг. Продавцам дано негласное указание от владельцев отоваривать тех покупателей, которых они хорошо знают лично, знают их материальное положение, «по спискам».

Такого резкого обнищания многочисленной пенсионной братии страна не видела многие десятилетия...

Создается впечатление, что это целенаправленная и продуманная политика государства, которое всеми мыслимыми и немыслимыми методами стремится создать невыносимые условия для пенсионеров. А что прикажете думать, если нервная психологическая обстановка, неуверенность в завтрашнем дне, ухудшение жизни детей и внуков приводят к преждевременным смертям и суицидам в данной категории населения?

Но в массе своей наш народ до безумия спокоен. Если бы такое случилось в Италии, то вся страна гремела бы кастрюлями и сковородками. А у нас все стерпят…

80% наших пенсионеров не согласны с тем, что повышения пенсий происходят по одному и тому же сценарию. К примеру, у кого пенсия 800 рублей, получают надбавку 80 рублей, а у кого 220 рублей, получают 22 рубля. И у тех, и у других дети и внуки…

По моему разумению, это политика двойных стандартов, которая приводит к социальному расслоению в обществе.

Валерий Коронкевич, «Свободные новости»