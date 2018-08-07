Откуда среди поступающих в БГУ оказались «лишние» абитуриенты? 1 7.08.2018, 17:51

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В документах, размещенных на сайте БГУ по итогу окончания приeма заявлений — ошибки.

К такому выводу пришёл преподаватель математики, репетитор Владимир Лазовский, передает «Еврорадио»:

“Количество поданных заявлений на 18:00 последнего дня подачи не совпадает с числом заявлений, которые мы видим в документе, который появился на сайте БГУ позже”.

Журналисты проверили и убедились: если в первом документе обозначено, что на механико-математический факультет на 18.00 было подано 238 заявлений, во втором, итоговом, заявлений уже 267. На биологический факультет 286 заявлений превратились в 334 заявления, на историческом было 129, а стало 139. Откуда взялись эти “лишние” абитуриенты? Не вышло ли так, что после 18:00 приёмная комиссия продолжала принимать желающих, тем самым, увеличивая конкурс?

“Или приёмная комиссия нарушила график приёма документов, или на сайте разместили не соответствующую действительности информацию, — предполагает Владимир Лазовский. — В любом случае, создаётся прецедент для злоупотреблений”.

Версия приёмной комиссии

Ответственный секретарь приёмной комиссии БГУ Вячеслав Молофеев объясняет, почему в документах отличаются данные о числе поданных заявлений:

“В таблицу о ходе подачи документов внесены данные о тех, кто реально участвует в конкурсе по состоянию на 18:00. Заявления, которые сначала абитуриенты принесли, а потом забрали до этого времени, в эту таблицу не включаются. Но в журнал регистрации они внесены. Соответственно, в число поданных заявлений они тоже входят и в государственную статотчётность идут. Если взять тот же мехмат и отнять от 267 заявлений 238, мы узнаем, что 29 человек забрали документы до закрытия журнала в 18:00”.

Но как тогда объяснить, что на географическом факультете в документе по состоянию на 18:00 было 158 заявлений, а затем их стало меньше — 125. Такого просто не может быть, чтобы количество поданных заявлений уменьшилось.

Информация на сайте в БГУ — “техническая ошибка”?

Чтобы прояснить ситуацию, журналисты направили письмо представителю Государственной комиссии по контролю за вступительными испытаниями Кириллу Данилову. По его словам, в сводных таблицах всё соответствует действительности.

“Мы изучили ситуацию. Приведённые данные указывают на количество зачисленных документов и количество забранных документов”.

Что касается географического факультета, то, по словам представителя комиссии по контролю за экзаменами, “при размещении информации на сайте БГУ произошла техническая ошибка, которая в настоящее время исправлена. Для исключения таких ошибок, информацию на сайте обновили, добавили дополнительную графу, чтобы было всё понятно, сколько зачислено, сколько забрали и сколько подали документов”.

При этом в официальном ответе Комиссия по контролю рекомендовала БГУ дополнить таблицу графой "Участвуют в реальном конкурсе".

Журналисты вернулись к опубликованным на сайте БГУ документам и обнаружили: графу о поданных заявлениях не добавили, а… удалили вообще! Нет графы — ошибка исправлена?