Навальный объявил об общероссийской акции протеста против повышения пенсионного возраста 6 7.08.2018, 18:13

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Алексей Навальный

По словам политика, повышение пенсионного возраста должно стать главной темой избирательной кампании.

Российский политик Алексей Навальный объявил о проведении новых акций против повышения пенсионного возраста. Он предлагает провести митинги 9 сентября — в единый день голосования, передает «Медуза».

«Сделаем так, чтобы на этих «выборах» повышение пенсионного возраста было главной темой», — написал Навальный.

Власти РФ намерены повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет у мужчин и до 63 лет у женщин. Эта идея не находит поддержки у населения страны — против нее, по данным соцопросов, выступают 89% россиян.

Митинги против пенсионной реформы в последние недели регулярно проходят в российских городах. Помимо Навального, их организовывают профсоюзы и коммунисты.