Вузы назвали стоимость обучения для первокурсников 5 7.08.2018, 18:26

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Фото: bila.by

На юриста в Беларуси выучиться дороже, чем на программиста.

Вузы закончили принимать документы на платное отделение. Теперь все, кто прошел «на вышку», не добрав нужных баллов, должны подготовить необходимые суммы. Цены за обучение уже публикуют на сайтах университетов. Во многих альма-матер они выше прошлогодних. Tut.by посмотрел, во сколько в 2018/2019 учебном году первокурсникам обойдется учеба на дневном.

БГУ

О том, что с марта учеба в Белорусском государственном университете дорожает, сообщили еще в феврале. К 1 сентября «тариф» еще немного поднимется. Больше всего теперь придется заплатить первокурсникам, которые будут осваивать специальности «Правоведение», «Экономическое право», «Международное право», — 3575 рублей. Раньше эти же знания «тянули» на 3136 рублей. Для сравнения, на факультете прикладной математики и информатики, где готовят будущих айтишников, обучение в 2018/2019 году обойдется в 2964 рубля. Дешевле всего осваивать специальности «Белорусская филология (по направлениям)», «Русская филология (по направлениям)», «Социальная работа (по направлениям)» — 2354 рубля. Раньше это было 2242 рубля.

При этом в Институте бизнеса БГУ стоимость очного дневного обучения составляет 3200 рублей, специальность «Бизнес-администрирование на английском языке» — 4140 рублей.

Стоимость дневного платного образования на первом курсе БГУ в 2018/2019 учебном году Факультет Цена в рублях Факультет международных отношений 3467−3575 Экономический факультет 3 467 Юридический факультет 3223 − 3575 Институт журналистики 3223−3395 Биологический факультет 3223 Факультет прикладной математики и информатики 2964 Международный государственный экологический институт им. А.Д. Сахарова 2991 рублей 68 копеек Исторический факультет 2673−2964 Географический факультет 2673−2964 Факультет радиофизики и компьютерных технологий 2673 − 2964 Механико-математический 2673 Физический факультет 2673 Химический факультет 2673 Факультет социокультурных коммуникаций 2535−3497 Филологический факультет 2354−3497 Факультет философии и социальных наук 2354−3497

БГЭУ, БНТУ, МГЛУ

Первокурсникам Белорусского государственного экономического университета за год учебы придется заплатить 2463 рубля. При этом стоимость заочки — 907 рублей 20 копеек. Для первокурсников Белорусского национального технического университета в зависимости от специальности год учебы «потянет» на 3072 рубля 77 копеек и 3277 рублей 56 копеек.

Цены на 2018/2019 год обучения опубликовал и Минский государственный лингвистический университет. Для первокурсников факультетов английского языка, немецкого языка, китайского языка, романских языков, а также переводческого и факультета межкультурных коммуникаций год учебы на дневном потянет на 2490 рублей. Заочка обойдется в 910 рублей.

БГУИР

В марте цены на обучение поднял и главный IT-вуз страны. Сейчас на сайте университета уже можно найти новые расценки для первокурсников. На самом дорогом в университете факультете — компьютерных систем и сетей (ФКСиС) — год учебы на дневном обойдется в 3210 рублей, а было 3020.

Стоимость дневного платного образования на первом курсе БГУИР в 2018/2019 учебном году Факультет Цена в рублях Факультет информационных технологий и управления, инженерно-экономический факультет 3070 (было 2780) Факультет компьютерного проектирования, факультет инфокоммуникаций, факультет радиотехники и электроники (исключая специальность «Профессиональное обучение») 2755 (было 2480) Факультет радиотехники и электроники специальность «Профессиональное обучение» 2090 (было 1870)

БГПУ им. Максима Танка

На сайте Белорусского государственного медицинского университета цен на обучение на 2018/2019 год пока нет. В отделе, который занимается заключением договоров, говорят, документ подпишут в ближайшее время.

У первокурсников, которые будут учиться на дневном отделении Белорусского педагогического университета им. Максима Танка, ситуация по оплате уже известна. Больше всего придется выложить тем, кто будет изучать специальности «Музыкальное искусство, ритмика, хореография», а также «Музыкальное искусство и мировая художественная культура» — 2500 рублей.

В прошлом году за обучение в вузе первокурсники платили от 2014 до 2174 рублей, в зависимости от специальности увеличение составило от 300 до 326 рублей.