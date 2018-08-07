Десять лет спустя 2 Антон Орехъ, «Эхо Москвы»

7.08.2018, 18:34

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Антон Орехъ

То, что произошло в августе 2008 года, стало необъявленной репетицией Крыма и Донбасса.

Профессия наша предполагает, что время от времени ты будешь попадать в идиотские ситуации. Работаю я давно, идиотских ситуаций было много, но все-таки не было ничего глупее произошедшего ровно 10 лет назад. Я решил сыграть в пророка и раз и навсегда все объяснить. Поэтому сказал с восклицательным знаком: «Войны не будет!». А утром началась война России и Грузии.

Я всегда привожу этот пример, когда передаю свой богатый опыт молодому поколению — как иллюстрацию: не пытайтесь казаться умнее, чем вы есть на самом деле и давать прогнозы в том, в чем вы не разбираетесь.

В свое оправдание я еще тогда сказал, что воевать с Грузией было безумной идеей. Эта война никому не была выгодна, разве что сепаратистам из Осетии и Абхазии. Десять лет спустя эти республики так и остаются серой зоной на карте и, кроме России, их признают только маргинальные тропические острова и тому подобные друзья РФ.

Южная Осетия и Абхазия по факту стали частью России и полностью от нее зависят. То, что произошло в августе 2008 года, стало необъявленной репетицией Крыма и Донбасса. Но с важными отличиями.

В 2008 году Запад не понял, что эта война не случайна. Пускай, вина Саакашвили в ней была едва ли меньшей, чем вина Путина и Медведева, но в мире к наступлению на Грузию отнеслись просто как к неприятному инциденту и сделали вид, что ничего страшного не произошло. Когда Россия заберет себе Крым, на Западе схватятся за голову, станут шуметь и вводить санкции, но будет уже поздно.

И если в 2008 Россия не решилась формально аннексировать две грузинские провинции, то в 2014 никто скромничать уже не стал. Российско-грузинская война стала первой европейской войной нового века и тысячелетия. Теперь фактически идет еще одна – и снова на границе РФ.

Отношения с Украиной испорчены, боюсь, на годы, на десятилетия. Отношения с Грузией не то чтобы восстановились, но из враждебных стали просто нейтральными. Мы не друзья, но хотя бы не лютые враги.

Командующие армиями десятилетней давности прожили эти годы по-разному. Медведев позорно вернул кресло в Кремле Путину, превратился в мем, посмешище, в «Димона» и в человека, который должен оглашать народу самые противные решения типа повышения пенсионного возраста.

Саакашвили не прижился на родине, его реформы не понравились грузинам, в душе оставшимся советскими людьми. В Украине клоуны нашлись и свои, кроме Михаила Николаевича. Но главный урок тех событий прост: бывшие советские республики становятся все дальше и дальше от России. И чем сильнее она пытается примагнитить их к себе, тем больше они от России отталкиваются. 10 лет назад мы перешли черту, за которой наше совместное прошлое так навсегда и осталось.

Антон Орехъ, «Эхо Москвы»