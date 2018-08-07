Британия и Норвегия будут совместно следить за российскими подлодками 7.08.2018, 19:14

Страны начнут совместно отслеживать передвижение кораблей и подводных лодок РФ в Балтийском море и Северной Атлантике.

Британские и норвежские военные начнут совместно отслеживать передвижение кораблей и подводных лодок Военно-морского флота России в Балтийском море и Северной Атлантике, чтобы сдержать «российскую агрессию» в регионе. Об этом сообщает газета The Telegraph со ссылкой на Минобороны Великобритании, передает РБК.

В британском оборонном ведомстве заявили, что для слежки за кораблями и субмаринами Лондон закупит у США девять противолодочных самолетов Boeing P-8A Poseidon стоимостью £3 млрд. Норвежцы приобретут пять подобных американских самолетов. Военные подчеркнули, что военно-морские силы НАТО подвергаются особому риску из-за «значительного увеличения активности российских подводных лодок». Кроме того, Британия и Норвегия планируют координировать действия пилотов истребителей F-35, чтобы «еще больше укрепить двустороннее оборонное сотрудничество».

В конце мая министр обороны Великобритании Гэвин Уильямс сообщил о возросшей в десять раз активности российских подлодок в Северной Атлантике. Ранее министр также неоднократно сообщал об активности ВМФ России.