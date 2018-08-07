Беларусь будет судиться с российской компанией 2 7.08.2018, 19:34

Министерство экономики будет судиться с российской компанией «Манолиум Процессинг».

Министерству экономики поручено отстаивать интересы Беларуси в судебных (арбитражных) разбирательствах с российской компанией «Манолиум Процессинг». Это следует из постановления Совмина от 7 августа № 582.

Минэк может защищать интересы государства самостоятельно либо с привлечением юридической компании в рамках заключенного договора на оказание юруслуг, следует из документа.

15 ноября 2017 года «Манолиум Процессинг» уведомил власти Беларуси об арбитраже, и с этого момента началось арбитражное разбирательство между российским инвестором и Республикой Беларусь, поясняли tut.by в юридической компании Baker&McKenzie, которая действует в интересах «Манолиум Процессинга».

Требования российской компании предъявлены на основании Договора о ЕАЭС в соответствии с Арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ. Был сформирован состав арбитров. Один назначен российской стороной, Станимир Александров (Болгария), второй — Беларусью, Бриджит Штерн (Франция), третий, председатель — был согласован первым и вторым арбитрами — Хуан Фернандес-Арместо (Испания). Они имеют обширный опыт разрешения инвестиционных споров между инвесторами и государствами.

В конце апреля 2017 года российская компания направила правительству Беларуси доарбитражное уведомление, дающее возможность руководству страны в течение полугода найти решение возникшей проблемы. Как следовало из документа, убытки в форме упущенной выгоды оценены в 171 млн долларов, «экспроприация коммунального объекта» — почти в 37 млн долларов.

«Манолиум Процессинг» построила в Минске троллейбусное депо, но не получила за него компенсацию. Как считали белорусские власти — ввиду срыва заявленного инвестдоговора в центре Минска.