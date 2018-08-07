Мамука Бахтадзе: Ответом на оккупацию РФ является развитие и евроатлантическая интеграция Грузии 7.08.2018, 20:07

Мамука Бахтадзе

Десять лет спустя после войны Россия вновь угрожает Грузии.

Несмотря на мирные усилия Грузии и международного содружества, ситуация в оккупированных регионах Грузии спустя десять лет после вторжения России остается очень тяжелой. Ответом Грузии на российскую оккупацию является развитие страны и евроатлантическая интеграция. Об этом заявил грузинский премьер Мамука Бахтадзе на встрече в рамках круглого стола под названием «Во имя мира и безопасности – 10 лет спустя российско-грузинской войны 2008 года», передает «Голос Америки».

«Нашим ответом на... оккупацию страны является мир и устойчивое развитие страны, создание сильных государственных институтов, развитие экономики, наша необратимая интеграция в евроатлантические структуры. Наше единственное, безальтернативное предложение нашим абхазским и осетинским согражданам в том, чтобы вместе строить сильную и европейскую Грузию», – заявил Бахтадзе.

В круглом столе принимают участие министры иностранных дел Польши Яцек Чапутович, Литвы – Линас Линкявичюс, Латвии – Эдгар Ринкевич и вице-премьер Украины Павел Розенко, которые прибыли в Грузию в связи с десятилетней годовщиной российско-грузинской войны.

В свою очередь президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил в ходе круглого стола, что именно по вине России Грузия оказалась разделенной на части. Причем, как подчеркнул президент, это произошло еще в 1992-1993 годах – «когда Россия при помощи гибридной войны отделила от центральной власти Грузии два её региона».

«Мы не должны бояться называть вещи своими именами. То, что делала и делает Россия против суверенного государства – это война между Россией и Грузией, это агрессия, это оккупация и это попрание всех международных норм», – заявил Маргвелашвили, который при этом отметил, что Грузия обязательно восстановит свою территориальную целостность мирным путем, и что кратчайший путь для достижения этой цели проходит через интеграцию страны в евроатлантические структуры.

Предупреждение Москвы

Днем раньше российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что в случае присоединения Грузии к НАТО не исключен потенциальный конфликт с участием России.

«Это может привести к потенциальному конфликту, вне всякого сомнения, потому что для нас Абхазия и Южная Осетия – это самостоятельные государства, с которыми у нас дружественные отношения, и государства, в которых находятся наши военные базы. И мы понимаем, что если другая страна рассматривает их как свою территорию, то это может привести к очень тяжелым последствиям...Это может спровоцировать страшный конфликт. Непонятно, зачем это надо», – заявил Медведев накануне.

Напомним, что после встречи с президентом США Дональдом Трампом 16-го июля в Хельсинки, президент РФ Владимир Путин дал интервью американскому телеканалу Fox News. На вопрос – как прореагирует Москва, если НАТО примет в свои ряды Украину и Грузию, российский президент отметил, что Россия «крайне отрицательно» отнеслась бы к дальнейшему расширению НАТО, т.е. вступлению в Альянс Грузии и Украины, так как это, по словам Путина, «представляет прямую угрозу безопасности» России.

«Шантаж и угрозы»

Грузинские политики осудили заявление российского премьера. Председатель парламента Ираклий Кобахидзе высказал сожаление в связи с тем, что «подход и политика России не меняется».

«Это агрессивная…, не прагматичная политика», – заявил грузинский спикер.

В свою очередь глава грузинского оборонного ведомства Леван Изория, комментируя заявление премьер-министра РФ отметил, что членство в НАТО является суверенным выбором грузинского народа.

Советник президента Грузии по международным вопросам Тенгиз Пхаладзе подчеркнул, что в заявлении Дмитрия Медведева «нет ничего нового».

«Россия пытается развивать тот миф, будто интеграция Грузии в НАТО может быть связана с какого-то рода дестабилизацией. Это заявление подтверждает, что в России, особенно после саммита НАТО в Брюсселе, с особой серьезностью относятся к перспективам вступления Грузии в НАТО. Хочу сказать, что мы с нашими партнерами используем все силы, чтобы эта перспектива осуществилась максимально быстро, и чтобы абсолютно все видели, что вступление Грузии в НАТО является единственной гарантией для стабильности, безопасности и будущего развития региона», – заявил Пхаладзе.

Одновременно кандидат в президенты Грузии от оппозиционной «Европейской Грузии» Давид Бакрадзе считает, что «шантаж и угрозы со стороны России будут продолжаться до тех пор, пока Грузия не вступит в НАТО», и что только тогда Россия перестанет вмешиваться во внутренние дела Грузии.

«Решительная поддержка»

О полном праве Грузии самой определять внешнюю политику и выбирать альянсы для вступления говорится и совместном коммюнике, которое приняли Латвия, Литва, Польша и Украина на 10-ую годовщину российской агрессии против Грузии.В документе говорится о безоговорочной поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности Грузии в международно признанных границах.

«Регионы Грузии – Абхазия и Цхинвали оккупированы Россией, и т.н. ползучая оккупация продолжается по сей день. Россия оформила квазисоглашения с оккупированными регионами, что направлено на интеграцию Абхазии и Цхинвали с Россией. Искусственно продолжается процесс признания регионов Грузии «независимыми государствами» со стороны стран, находящихся под влиянием России, и это происходит под диктовку России. Мы отвергаем такие шаги и никогда не признаем результаты этих действий», – говорится в совместном коммюнике.

Примечательно, что в связи с 10-летней годовщиной российско-грузинской войны председатель Европейского Совета Дональд Туск на своей странице Твиттере поместил заявление на грузинском языке, в котором от имени ЕС высказал поддержку территориальному единству Грузии.

«Сегодня, когда мы отмечаем 10 годовщину войны между Грузией и Россией, еще раз хочу повторить, что Евросоюз решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии, и мирное решение конфликта», – написал Туск.

Также 7 августа в ОБСЕ совместное заявление в поддержку Грузии приняли США, Канада, Великобритания, Латвия, Литва, Эстония, Швеция, Польша, Румыния, Чехия и Украина. В документе содержится призыв к России отозвать признание независимости грузинских регионов и выполнить обязательства взятые при подписании Соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года, в том числе, касательно вывода российских войск с оккупированных территорий.

Напомним, в результате российско-грузинской войны Россия в 2008 году признала независимость двух грузинских регионов – Абхазии и Южной Осетии – и перебросила дополнительные войска и вооружения на свои военные базы на этих территориях. Все государства мира – за исключением Венесуэлы, Никарагуа, Науру и Сирии – рассматривают эти регионы как территорию Грузии, находящуюся под российской оккупацией.