Десять стран обвинили Россию во вторжении в Грузию в 2008 году 7.08.2018, 20:44

Россию обвинили во вторжении в Грузию десять лет назад.

Совместное заявление десяти стран размещено на сайте американского посольства в Грузии. Документ поддержали Канада, Чехия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Швеция, Великобритания и США, передает РБК.

«Спустя десять лет после военного вторжения России в Грузию мы до сих пор глубоко обеспокоены продолжающейся оккупацией грузинских территорий», — говорится в заявлении. Страны также подчеркнули необходимость мирного урегулирования конфликта на основе резолюции ООН, Хельсинкской декларации и норм и принципов международного права.

Страны призвали Россию отменить свое признание «независимости» Абхазии и Южной Осетии и полностью выполнить соглашение о прекращении огня, заключенное при посредничестве Евросоюза 12 августа 2008 года. В частности, они призывают Россию «вывести свои силы с оккупированных территорий Грузии». Страны также осудили подписание Россией союзнических договоров с Южной Осетией и Абхазией.

В то же время они отметили, что за десять лет Грузия достигла прогресса в укреплении демократии и добросовестного государственного управления, а также в процессе европейской и евро-атлантической интеграции и экономического развития. В связи с этим в документе выражается сожаление, что Абхазия и Южная Осетия не могут пользоваться благами, достигнутыми Грузией.