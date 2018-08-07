«Мы оказались обмануты и сейчас платим огромные кредиты» 7.08.2018, 20:55

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ / kp.by

Мошенница попросила знакомых оформить на себя кредиты - деньги забрала, попала в тюрьму, а долг банку платят эти люди.

- Мы просто не знаем, что делать, кто нам может помочь. Мы оказались обмануты, а сейчас платим огромные кредиты по 48 - 50% годовых, в счет долга забирают половину зарплаты, - вздыхает Надежда Вершина.

Девушка пришла в редакцию не одна, с ней еще два человека, которые попали в такую же ситуацию. Всего обманутыми оказались около 20 человек - с 2013 по 2015 годы они брали кредиты для мошенницы. Надежда, Анжелика и Михаил раскладывают на столе документы и, перебивая друг друга, рассказывают свои истории, пишет kp.by.

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

«Уже потом узнали, что ей ничего не принадлежит, а дорогую машину взяла напрокат»

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

У всех троих события развивалась примерно одинаково: они знакомились с Татьяной Герасимович, которая представлялась состоятельной дамой, владелицей кафе и ресторанов в Минске и предлагала устроить знакомых к себе на работу. А потом просила оформить на себя кредиты: мол, нужно купить оборудование. Деньги банку она обещала выплачивать сама, а в благодарность за услугу предлагала знакомым разные бонусы: кому-то 10% от кредита, другим - хорошую зарплату.

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

- У меня на работе не ладилось, и подруга мне рассказала, что есть женщина, которая мне поможет. Отзывалась о ней очень хорошо, - рассказывает Анжелика Жилко. - Я познакомилась с ней, и впечатление действительно осталось хорошее. Думаю, ну надо же, такая женщина умница, состоятельная, леди-вумен, ездит на дорогой иномарке. Она мне объясняла, что купила помещение для столовой и ей не хватает немножко денег на оборудование. Говорила, что устроит меня в эту столовую старшим администратором и мужа моего пристроит, обещала хорошую зарплату, - вздыхает, вспоминая, Анжелика. - Это потом мы узнали, что ей ничего не принадлежит, а дорогую машину взяла напрокат.

Когда стало ясно, что с долгами по кредиту Татьяна расплачиваться не будет, люди стали обращаться в милицию и прокуратуру. И после долгого периода разбирательств в январе 2017 года суд Советского района Минска признал Татьяну Герасимович виновной в мошенничестве в особо крупном размере. Было установлено, что именно Герасимович похитила деньги банков, что она оформляла поддельные справки о зарплате и месте работы знакомых. Потерпевшими по делу были банки. Кредитные договоры признали недействительными, а Герасимович приговорили к 7 годам лишения свободы.

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

«Живу на 300 рублей в месяц»

Но представители банков с этим решением не согласились и подали в Минский городской суд кассационную жалобу. Суд вынес новое решение по делу, в котором отказал признать кредитные договоры недействительными. А это значит, что выплачивать деньги должны те, кто оформлял кредиты.

Анжелика взяла в банке два кредита на 8 тысяч рублей и сразу же отдала Герасимович деньги вместе с договором.

- Я всегда ненавидела кредиты. Лучше сэкономить, собрать копейку. А сама вот на это купилась. Я не думала, что буду за это платить. Мы приходили в банк с кредитным консультантом, я слепо подписывала документы, уверенная в ее порядочности. Деньги получила и тут же ей отдала прямо в банке. Вы не представляете, сколько я себя за пять лет проклинала и сколько слез выплакала.

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

Сейчас, по словам женщины, у нее высчитывают 50% зарплаты в счет долга.

- Я зарабатываю около 650 рублей, после вычетов остается около 300. На эти деньги и живу. Работаю без выходных, по 12 часов. За год у меня уже удержали около 2 тысяч долларов. С учетом процентов за кредит уже набежало 16 тысяч рублей. Откуда взять такие деньги?

«Какой девушке я нужен с такими долгами?»

Михаил Крюк взял по просьбе Татьяны Герасимович три кредита, в сумме вышло 13 тысяч рублей. Пока парень вернул банку только 4,5 тысячи.

- Я решил подработать у нее официантом, так и познакомились. Я бы на самом деле никогда кредит не взял, но когда она начала разговаривать со мной, я как будто одурманенный какой-то стал. Согласился. Она взяла копию моего паспорта, и на следующий день мне дали кредит. Назавтра взял второй кредит, послезавтра - третий. В течение трех дней я взял три кредита. Почему банки это не проверили?

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

Когда начались звонки из банков, родители Михаила стали сильно переживать.

- Мама сняла деньги со своего пенсионного вклада, все накопления отдала - 4 тысячи рублей. Потом выяснилось, что Герасимович и не собиралась платить. Она и в суде этого не отрицала, признала свою вину, - эмоционально рассказывает Михаил.

Михаил повторяет: деньгами банка никто из них не пользовался.

- Но они утверждают, что если мы подписывали договоры - значит, должны платить. Сейчас я даже самому порядочному человеку буду бояться поверить. Когда вижу слово «кредит», особенно на большом рекламном щите, даже руки дрожат.

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

Эта история отразилась не только на кошельке парня, но и на его личной жизни - с молодым человеком даже рассталась девушка.

- Она сказала, что не будет жить с мужчиной, у которого такие долги. А у нас до свадьбы дошло. Какая девушка теперь выйдет за меня замуж, когда у меня столько долгов? А как ребенка обеспечить, семью? - загибает пальцы молодой человек. Но при этом не скрывает, что сейчас нигде не работает.

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

- Чтобы у меня забирали ползарплаты? Зачем, я лучше буду сидеть дома и ухаживать за больным отцом.

«Рассрочку на сапоги не дали, а кредиты на 15 000 рублей сразу же»

Надежде Вершине в 2016 году нужна была подработка, девушка устроилась в кафе к Татьяне Герасимович официанткой.

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

- Буквально через месяц она предложила оформить кредит. Я почему-то думала, что мне его не дадут, потому что, когда я хотела себе оформить рассрочку на сапоги, которые стоили 60 рублей, мне в магазине отказали. А в банке сразу дали 7 тысяч рублей, потом 8. Притом что на тот момент я зарабатывала около 300 рублей.

Суд установил, что все кредиты оформлялись через кредитных консультантов.

- Она у нас просто брала копию паспорта, а на следующий день нам уже оформляли кредит. Никаких справок мы не видели.

После того как Герасимович перестала платить, Надежда уволились от нее.

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

- Кинет копейку, и мы снова ждем. Попутно обращались в органы. Это все длилось очень долго: нам несколько раз отказывали и в милиции, и в прокуратуре, прежде чем возбудили уголовное дело. Был период отчаяния. Жить не хотелось, честно говоря. Ночами не спали. Утром встаешь с этими мыслями, вечером с ними ложишься. Все время думаешь, где же взять эти деньги.

«Сделка совершена на обмане»

Все трое считают, что стали только свидетелями обмана и орудием в руках мошенницы.

- Да, мы виноваты, что оказались наивными и доверчивыми, но как могли банки быть такими простыми и не проверить эти справки, наши кредитные истории? Мы обмануты, сотрудники банка обмануты - сделка совершена на обмане. Герасимович выйдет и будет жить спокойно. Найдет, куда применить 3 млрд. в старых деньгах. А нам нужно думать, как рассчитаться с банками. А для них не имеет значения, с какой стороны будут поступления. Свою вину в том, что не проверили поддельные справки, они не признают.

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

Сейчас мы идем в Верховный суд и надеемся, что правда все-таки окажется на нашей стороне. Хочется, чтобы деньги за кредит, которым мы не пользовались, отдавала Герасимович, - резюмируют собеседники.

ДРУГОЙ ВЗГЛЯД

В кассационных жалобах банки указали, что они выполнили свои обязательства - выдали деньги кредитополучателям, которые распорядились ими по своему усмотрению: передали деньги Герасимович и получили от нее вознаграждение. Но это, по мнению банков, не освобождает их от обязанностей по выплате кредита.

- Их отношения с Герасимович не затрагивают интересы банка и не влияют на действительность кредитного договора, - сказано в жалобе.