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В небе над Эстонией истребитель ошибочно выпустил боевую ракету

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  • 7.08.2018, 21:10
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Фото с сайта wikiwand.com

При ошибочном запуске у ракеты должен был активироваться режим саморазрушения.

7 августа на юге Эстонии истребитель ВВС Испании Eurofighter по ошибке выпустил боевую ракету класса "воздух-воздух".

Об этом сообщает ERR со ссылкой на пресс-службу Сил обороны Эстонии, передает liga.net.

Траектория полета ракеты, ее местоположение и состояние сейчас уточняются, военные приступили к поиску.

При ошибочном запуске у ракеты должен был активироваться режим саморазрушения, который обеспечивает ее уничтожение в воздухе, но нельзя исключать, что снаряд приземлился на землю.

Предполагаемое место расположения ракеты находится в 40 километрах к северу от города Тарту.

Длина ракеты AMRAAM, которую выпустил испанский экипаж во время учебного полета, составляет 3,7 метра, диаметр - 18 см.


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