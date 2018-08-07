Белорусы открыли в Белостоке зоопарк 3 7.08.2018, 21:14

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Зоопарк основали два друга из Гродно.

Это первое такого типа место в городе. Здесь посетители могут не только посмотреть на животных, но также их покормить и погладить, передает «Радыё Рацыя».

Хотя зоопарк работает только две недели, но уже пользуется большой популярностью, говорит Руслан Воробьев:

- Люди приходят, потому что ничего подобного здесь не было. Людям интересно, детям интересно. Друг другу рассказывают. Дети в восторге. Не было такого, чтобы ребенок сказал, что ему здесь не нравится. Наоборот, проблема вытащить его отсюда.

Зоопарк работает на улица Марии Склодовской-Кюри, 3 с 10 до 20 часов. В нем можно увидеть шиншилл, кроликов, уток, хомяков и попугаев. На месте можно также приобрести соответствующий корм для обитателей зоопарка.