На Гомельщине работники предприятия устроили забастовку 2 7.08.2018, 21:51

3,627

Работники предприятия защитили директора, который вошел в конфликт с властями.

Если сильно прижмет, белорусы способны на страйк, по крайней мере на уровне деревни. В Октябрьском районе Гомельской области местные чиновники захотели заменить директора сельскохозяйственного предприятия, но люди отстояли своего руководителя.

На днях в городке Моисеевка произошла настоящая забастовка: работники одноименного сельскохозяйственного предприятия не вышли на работу.

«Была забастовка из-за смены директора. Хотели в колхозе поставить на должность директора нового человека – женщину, но люди запротестовали. Сказали, что не хотят этого, и потребовали, чтобы вернули директора», – говорит местная жительница.

«Она и на «Евроопте» работала, и еще где-то. Нигде не сработалась! Так что, пришла колхоз поднимать? Никто не захотел ее, конечно», – говорит местный житель.

Дмитрий Шуст, за которого боролись подчиненные, на посту не так давно. Но за это непродолжительное время успел хорошо зарекомендовать себя в качестве директора.

«Он хоть и проработал всего два месяца, но за это время людям зарплату поднял. Молодой парень, лет 35-36», – говорит местная жительница.

Продолжение – смотрите в видеоматериале «Белсата».