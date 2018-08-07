В Минске показали неожиданную инсценировку пьесы Шекспира по-белорусски 7.08.2018, 22:12

Пьеса «Сон в летнюю ночь» на сцене Купаловского театра стала «Сном в купальскую ночь».

Шекспировский сюжет в переводе Алеся Рязанова – и новые технологии в видении модного российского режиссера.

Пьеса «Сон в летнюю ночь» о любви молодых греков на сцене Купаловского театра не только сменила название, став «Сном в купальскую ночь», но и наполнилась современными спецэффектами.

Подробности – в видеоматериале «Белсата».