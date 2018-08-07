Журналиста tut.by Дмитрия Бобрика также освободили 7.08.2018, 22:22

Дмитрий Бобрик

Задержание журналиста произошло сегодня утром.

Журналист tut.by Дмитрий Бобрик вышел на свободу.

Об этом сообщается в Twitter портала tut.by.

Дмитрий Бобрик на свободе! — TUT.BY (@tutby) 7 августа 2018 г.

Как ранее сообщал Charter97.org, редактор отдела «Общество» портала tut.by Ульяна Бобоед также была освобождена.

Напомним, обыски в офисах tut.by и информационного агентства БелаПАН начались во вторник утром, возбуждено уголовное дело за несанкционированный доступ к компьютерной информации государственного агентства БелТА.

По информации Следственного комитета, уголовное дело по ч. 2 ст. 349 Уголовного кодекса Республики Беларусь (несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности, повлекший причинение существенного вреда) возбуждено по материалам проверки, проведенной сотрудниками МВД.

По информации ведомства, на протяжении двух лет (2017-2018 гг.) без ведома и согласия республиканского унитарного предприятия совершено более 15 тысяч несанкционированных подключений к информации, хранящейся в компьютерной системе предприятия.

По информации Белорусской ассоциации журналистов, на трое суток задержаны главный редактор tut.by Марина Золотова, редактор tut.by Анна Калтыгина, менеджер ленты новостей tut.by Галина Уласик и обозреватель БелаПАН Татьяна Коровенкова. Также сообщалось, что была задержана сотрудница tut.by Анна Ермачонок, а также редактор БелаПАН Андрей Середа.