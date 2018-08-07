В работе Google произошел сбой

В работе Google произошел сбой1
- 7.08.2018, 22:35
Половина пользователей столкнулись с проблемами со входом в систему, а 49% — с поиском в Google.
Пользователи сообщают о сбое в работе поисковой системы Google. Это следует из данных сервиса Downdetector, передает РБК.
По данным сервиса, пик сбоев произошел около 22:00, когда количество жалоб достигло 342 (по данным на 22:15 по Минску). Половина пользователей столкнулись с проблемами со входом в систему, а 49% — с поиском в Google.
Согласно карте сервиса, основной поток жалоб приходится на США, в частности Нью-Йорк, Вашингтон, Даллас, Чикаго и Майами. Помимо Соединенных Штатов, жалобы приходят из Торонто, Лондона, Москвы и некоторых других европейских городов, а также Африки, Южной Америки и Японии.