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В Москве простились с журналистами, убитыми в ЦАР

  • 7.08.2018, 22:37

Журналисты были убиты неизвестными лицами в Центральноафриканской Республике 30 июля.

В Москве простились с журналистом Орханом Джемалем, режиссером Александром Расторгуевым и оператором Кириллом Радченко. Они были убиты неизвестными лицами в Центральноафриканской Республике 30 июля. Киносъемочная группа приехала в ЦАР для создания документального фильма о российских наемниках, передает «Радио Свобода».

Прощание с Джемалем прошло в Соборной мечети, он похоронен на Хованском кладбище. С Александром Расторгуевым простились в храме Космы и Дамиана, он похоронен на Троекуровском кладбище. По просьбе родственников Кирилла Радченко, прощание с ним прошло в кругу родственников и близких друзей. Похороны состоялись на Булатниковском кладбище.


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