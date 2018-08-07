Юрий Зиссер к вечеру в обысках на tut.by все-таки увидел политику 3 7.08.2018, 23:00

1,891

Юрий Зиссер

Фото: tut.by

Основатель tut.by дал оценку произошедшим сегодня событиям.

Юрий Зиссер на своей странице в Facebook высказался по поводу задержания редакторов tut.by и БелаПАН и обысков в редакциях.

«В течение дня из офиса изъяли с десяток системных блоков наших журналистов (не только задержанных). В настоящее время скачивают с офисных серверов всю внутреннюю информацию компании, включая корпопочту, корпопортал, бухгалтерию, причем не только ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА», но заодно и всех имеющих ко мне отношение компаний. Так что если мне кто из вас писал письма по работе, нашу переписку прочтут.

Клиентскую информацию (почту, хостинг и т.д.), не трогают, портал и хостинг работают нормально, новости и реклама публикуются вовремя.

С утра политика не была заметна. Однако к концу дня событие получило столь космические масштабы отражения в различных государственных СМИ, совершенно несоразмерные существу дела, что политическая подоплека стала очевидной», - написал Юрий Зиссер.

Ранее владелец tut.by заявил «Радыё Свабода», что «это не дело против tut.by, речь идет о нескольких сотрудниках».