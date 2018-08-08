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Бывшего вице-президента Аргентины отправили за решетку

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  • 8.08.2018, 7:33
Амадо Буду

Амандо Буду приговорили к тюрьме за коррупцию.

Суд в Буэнос-Айресе приговорил бывшего вице-президента Аргентины Амадо Буду к пяти годам и десяти месяцам тюрьмы по делу о коррупции. Согласно вердикту суда, оглашенному во вторник, 7 августа, бывшему чиновнику также запрещено до конца жизни занимать государственные посты, сообщает dw.com.

55-летнего Буду признали виновным в том, что он в 2010 году в бытность министром экономики страны помог печатной компании Ciccone Calcografica избежать банкротства в обмен на долю в ней. Это предприятие владеет монополией на печать денежных банкнот и ведомственных документов.

Амадо Буду занимал должность министра экономики Аргентины с 2009 по 2011 годы. В 2011-2015 годах он был вице-президентом при главе государства Кристине Киршнер.


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