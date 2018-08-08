Геннадий Федынич: Власти и сами не знают, что делать с раздутым «делом РЭП» 1 8.08.2018, 7:51

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ГЕННАДИЙ ФЕДЫНИЧ

ФОТО: ИРИНА АРЕХОВСКАЯ, BELSAT.EU

Резонанс от «дела профсоюзов» стал холодным душем для режима.

Упущения доказательной базы, дискредитация лидеров и создание препятствий. Так правозащитники определяют уголовное дело против руководства профсоюза работников радиоэлектронной промышленности. В суде Советского района Минска закончился седьмой день рассмотрения дела РЭП, сообщает belsat.eu.

Из-за недостаточного количества свидетелей изменили порядок ведения процесса: сначала рассматривались письменные дела и озвучивались запросы белорусской стороны в Швецию и Данию. Как выяснилось, никакого ответа белорусская сторона не получила. Бывший политзаключенный и правозащитник Алесь Беляцкий, который посетил суд, считает, что дело политизировано.

По словам лидера РЭП Геннадия Федынича, власти мстят профсоюзу в том числе за его активное участие в прошлогодних акциях протеста. Но такого резонанса они вряд ли ожидали.

«Решили раздуть это дело, показать что-то, а вот что дальше с ним делать, на мой взгляд, они теперь и сами не знают», - говорит Геннадий Федынич.

Подробности – в видеоматериале.