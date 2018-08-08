Помпео и Порошенко договорились усилить давление на Россию 8.08.2018, 7:30

В основу общей политики будет положена «Крымская декларация» госсекретаря США.

Президент Украины Петр Порошенко провел с государственным секретарем США Майком Помпео телефонный разговор, во время которого обсуждались действия по отношению к России.

Об этом на сайте Администрации президента Украины сообщили 8 августа.

"Отмечено, что подходы США по политике в отношении России остаются четкими и недвусмысленными – пока Кремль не изменит свою конфронтационную политику, цена агрессии для России будет и дальше расти. Стороны отметили, что политика санкций в отношении России будет сохраняться, пока не будут восстановлены суверенитет и территориальная целостность Украины, включительно с Крымом.

Попытки российской стороны нагнетать ситуацию и в дальнейшем будут получать адекватный ответ и увеличивать цену продолжающейся агрессии", – отметили в АП. По данным ведомства, Порошенко поблагодарил Помпео за "Крымскую декларацию", обсудил инициативу разместить миротворческую миссию ООН на всей территории оккупированного Донбасса и пообщался об украинских политзаключенных в РФ.

"Мы должны усилить давление на Россию для скорейшего освобождения всех украинских заложников, в том числе Олега Сенцова, который голодает уже 86 день", – отметил украинский президент.

Порошенко и Помпео также коснулись темы строительства газопровода "Северный поток – 2", процесса запуска в Украине антикоррупционного суда, стратегического партнерства между США и Украиной, а также сотрудничества Киева с Международным валютным фондом.