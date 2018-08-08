Мадуро: Участникам атаки с дронами предложили $50 миллионов 8.08.2018, 8:34

Николас Мадуро

Фото: MIRAFLORES / EPA-EFE

Диктатор поделился конспирологической теорией о покушении на себя.

За организацию покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро исполнители должны были получить $50 млн. Об этом сам глава страны рассказал в эфире национального телевидения, передает Telesur.

По словам Мадуро, идея о подготовке покушения была высказана непосредственными участниками и организаторами беспорядков в Венесуэле в 2017 году. «Тем, кто участвовал в атаке, было предложено $50 млн и пребывание в США», — рассказал Мадуро.

Президент назвал имя человека, который, по его мнению, стал главным заказчиком атаки. Им, по словам Мадуро, является оппозиционный лидер Хулио Борхес, проживающий в Колумбии. Таким образом венесуэльский лидер вновь подтвердил обвинения в адрес Колумбии о причастности властей этой страны к произошедшему. «За атакой стоят структуры колумбийской олигархии и всех ее военизированных формирований», — утверждает Мадуро.

Согласно данным венесуэльских служб безопасности, на которых в своем выступлении сослался Мадуро, участники покушения проходили подготовку на территории Колумбии, на ферме в муниципалитете Чинакоте. При организации покушения рассматривалось несколько дат атаки. Так, изначально одним из вариантов покушения была атака 24 июля, во время подготовки военного парада в штате Карабобо. Еще одним отвергнутым злоумышленниками вариантом стала атака 5 июля, в День независимости Венесуэлы. Однако в конечном итоге они остановились на дате 4 августа, когда в Каракасе отмечалась 81-я годовщина создания Национальной боливарианской гвардии.

Покушение на Николаса Мадуро было произведено 4 августа с помощью двух дронов, начиненных взрывчаткой. Один из них взорвался над местом проведения парада. Как заявлял глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль, перед этим службам безопасности удалось сбить беспилотники с точного курса с помощью средств радиоэлектронной борьбы. В результате взрыва дрона сам Мадуро не пострадал, однако ранения получили несколько кадетов боливарианской гвардии.