Раздвоение «личности» 7 8.08.2018, 8:39

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Белорусские власти пытаются реализовать концепцию «двух параллельных экономик».

Об этом говорится в новом квартальном обзоре экономики страны, подготовленном Белорусским экономическим исследовательско-образовательным центром (BEROC), пишет thinktanks.by.

Как отмечается в обзоре, на фоне скудности перспектив экономического роста, власти активно ищут пути выхода из тупика. Постепенно концепция «двух параллельных» экономик превращается в генеральную линию.

На взгляд экспертов BEROC, данная концепция предполагает, что экономический рост будет генерироваться преимущественно в «новой» экономике с высокой производительностью, тогда как задачей «старой» экономики становится выживание с выполнением социальных функций.

План индустриализации

«В 2018 году в рамках курса на создание «новой» экономики возник «план новой индустриализации регионов». Этот план рассматривает проблему дефицита производительности в стране через призму регионального неравенства. Де-факто он указывает на то, что в рамках существующей экономической модели в большинстве регионов имеет место дефицит источников роста: на местном уровне не генерируются новые идеи и проекты, частные инвесторы редко запускают свои проекты в малых городах и сельской местности. Целью данного плана власти видят создание «портфеля инвестиционных проектов и предложений» в регионах», - говорится в обзоре.

Однако, на взгляд экспертов, пока остается непонятным какими механизмами будет сформирован такой портфель. Существуют опасения, что государство может продолжить руководствоваться принципом «назначения чемпионов» и исходить из того, что четкое планирование и госинвестиции являются залогом экономического развития.

«Это грозит обернуться повторением сценария модернизации: запуском «сверху» волюнтаристских инвестпроектов, которые окажутся неэффективными и приведут к накоплению новых долгов. Кроме того, вызывает опасения закрытость и непрозрачность процесса подготовки плана индустриализации. Такой подход вряд ли сочетается с задачами стимулирования «низовых» инноваций, генерирования новых идей и привлечения инвесторов», - говорится в обзоре.