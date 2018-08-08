К журналисту Павлу Быковскому пришли с обыском

К журналисту Павлу Быковскому пришли с обыском1
- 8.08.2018, 8:45
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Проводится проверка по «делу БелТА».
Об этом Павел Быковский сообщил на своей странице в «Фейсбуке». Журналист сообщил «Радыё Свабода», что к нему пришли по «делу БелТА», но он уже много лет не интересовался лентой БелТА и не имеет никакого отношения к делу.
Следователи пояснили, что пришли делать проверку по адресу, а не к нему лично, и имеют ордер прокурора. Статуса подозреваемого Быковский на данный момент не имеет.
Его жена Ольга Быковская написала: «У нас вобшук. Прыйшлі са следчага. Шукаюць панятых».
Последнее место работы Быковского — фрилансер в DW, ранее он работал в газете «Белорусы и рынок».