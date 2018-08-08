«Репортеры без границ»: Власти Беларуси усилили контроль медиапространства 1 8.08.2018, 9:06

Международная организация осудилa обыски у журналистов.

Международная организация «Репортеры без границ» осудила обыски, проведенные 7 августа сотрудниками Следственного комитета в офисах «ведущих независимых СМИ» в Минске — информационной компании БелаПАН и портала TUT.BY, что «парализовало их работу на несколько часов», сообщает tut.by.

«Эти обыски, ставящие под угрозу конфиденциальность источников информации для журналистов, несоразмерны обвинениям, — заявил глава отдела организации по Восточной Европе и Центральной Азии Йоханн Бир. — Это нельзя рассматривать иначе как попытку запугивания ведущих независимых СМИ в период усиления преследования критически настроенных журналистов».

Бир призвал белорусские власти дать журналистам возможность работать свободно.

«Репортеры без границ» отмечают, что после весенних протестов 2017 года, когда население выступило против «декрета о тунеядцах», власти страны усилили контроль медиапространства. В рейтинге свободы СМИ, который ежегодно составляет организация, Беларусь занимает 155-е место среди 180 государств.

Утром 7 августа СК распространил информацию о том, что «по материалам проверки, проведенной сотрудниками МВД, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 349 Уголовного кодекса (Несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности, повлекший причинение существенного вреда)». Поводом послужило «сообщение республиканского унитарного предприятия „БелТА“ о сбоях при осуществлении доступов к платной подписке услуг, которые предоставлялись названным предприятием одному из его заказчиков». Согласно сообщению СК, в ходе проверки сотрудниками МВД «выявлены многочисленные факты неправомерного доступа к компьютерной информации, собственником которой является „БелТА“».

«В результате совершенного преступления РУП «БелТА» причинен существенный вред, выразившийся в неправомерном завладении и использовании защищенной от постороннего доступа информации, а также подрыве деловой репутации предприятия. К указанной противоправной деятельности причастны должностные лица издательского дома «Белорусская наука», ЗАО «БелаПАН», ООО «ТутБай Медиа», — сообщил Следственный комитет.

В редакциях прошли многочасовые обыски. В БелаПАН изъято шесть системных блоков компьютеров. Были задержаны политический обозреватель информационной компании Татьяна Коровенкова (находилась в отпуске в Гродненской области), главный редактор TUT.BY Марина Золотова, редакторы портала Ульяна Бобоед, Анна Колтыгина, Дмитрий Бобрик, Галина Уласик, Анна Ермаченок и бывшая сотрудница TUT.BY Евгения Березюк. Впоследствии, по информации Юрия Зиссера, Бобоед, Бобрика и Березюк отпустили.

Официальный представитель генерального секретаря Совета Европы заявил, что информация об обысках и арестах в ряде наиболее известных белорусских СМИ вызывает глубокую озабоченность. «Некоторые из затронутых СМИ являются нашими давними партнерами, сотрудники которых известны как профессионалы высокого уровня. Законодательство соблюдать необходимо, но расследования не всегда требуют арестов, к которым следует прибегать в качестве последнего средства», — подчеркивается в заявлении.

В свою очередь белорусский МИД посоветовал не искать «какой-то другой подоплеки или «подводных камней» — ситуация никоим образом не лежит в политической плоскости и не имеет никакого отношения к вопросам свободы СМИ либо журналистской деятельности в Беларуси».