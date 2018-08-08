Леонид Судаленко: В первый раз защищаю рабочего от такого незаконного «увольнения» 8.08.2018, 8:59

ЛЕОНИД СУДАЛЕНКО

ФОТО: CHARTER97.ORG

Профсоюз РЭП взялся за запутанное дело работника из Речицы.

Руководство коммунального унитарного предприятия «Речицкий райжилкомхоз» потребовало от начальника участка по ремонту оборудования цеха №2 Эдуарда Ничипоровича, инвалида 3-й группы программу реабилитации, а через пять дней уволило его в связи с «нарушением приема на работу», сообщает «Гомельская весна».

На приеме в независимом профсоюзе РЭП в регионе оставшийся без работы 44-х летний мужчина заявил, что не отказывается представить работодателю требуемый документ, однако подчеркивает, что получить в районном МРЭК программу реабилитации в такие короткие сроки невозможно.

«12 июля (четверг) наниматель направил в мой адрес письменное уведомление, которое я получил 14 июля (суббота). Обратившись в понедельник 16 июля речицкий районный МРЭК, я узнал, что они с этого дня и по 10 августа находится в отпуске и не принимают граждан. Иными словами, работодатель поставил передо мною невыполнимую задачу, а через 5 дней вовсе избавился от меня», - негодует работник.

Правовой инспектор труда профсоюза Леонид Судаленко говорит, что не припоминает практики, когда с работы увольняют в связи с «нарушением приема на работу». Он подчеркивает, одно дело, когда водителя категории «грузовые автомобиля», например, принимают на работу «водителем автобуса». И совсем другое, – как в данном случае.

«Невооруженным взглядом видно, что от работника с инвалидностью хотят избавиться. Почему в таком срочном порядке потребовалась программа реабилитации инвалида? Почему нельзя подождать, пока МРЭК заработает в штатном режиме? Эти и другие вопросы дают основания утверждать о незаконности увольнения», - заявляет профсоюзный инспектор труда.

7 августа с помощью независимого профсоюза РЭП подано исковое заявление в суд Речицкого района, в котором поставлены вопросы о признании увольнения незаконным, требование о восстановлении на прежней работе и в прежней должности, а также о взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула с 19 июля и на дату вынесения решения суда.