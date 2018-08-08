закрыть
8 августа 2018, среда, 9:31
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Полезные советы: как правильно питаться в жару

  • 8.08.2018, 9:21

Несколько рецептов для жаркой погоды.

Большинство людей летом употребляют меньше мяса, больше овощей и фруктов. Тяжелая белковая пища согревает, и сон становится беспокойным, человек изнывает от жары, к тому же организму приходится тратить дополнительную энергию, чтобы переварить съеденное, пишет fakty.ua.

Основу рациона должны составлять любые овощи и фрукты, причем не имеет значения, сырые или термически обработанные. Если температура ниже плюс 30 градусов, можно есть белое мясо и рыбу.

Полезный белковый продукт для сна — куриные яйца. По словам диетологов, яйца способствуют выработке мелатонина — гормона, регулирующего суточные ритмы и вызывающего чувство сонливости.

Если человек хорошо переносит молоко, можно выпить его в теплом виде с медом. Подойдет и прохладный мятный чай.

В течение дня и за час до сна нужно пить воду, можно со льдом. Лед помогает снизить температуру тела. А вот напитки с кофеином и алкоголь лучше ограничить — они выводят жидкость из организма, нарушают сон.

Сохраняйте прохладу в квартире

Можно охладить постельное белье. Простыню или пододеяльник и даже пижаму лучше положить на десять минут в морозильную камеру.

Чтобы помещения не прогревались, днем плотно закрывайте окна. Прекрасно, если в доме висят шторы блэкаут, которые не пропускают солнечные лучи. Можно закрывать на весь день жалюзи. Даже обычная белая бумага будет отражать свет и тепло. Любой яркий свет нарушает выработку мелатонина и не дает уснуть.

Не стоит заниматься вечером физкультурой или выполнять какую-то физическую работу — любая активность повышает температуру тела, разогревает организм и мешает уснуть. Перед сном тело нужно охладить. Одним помогает прохладный душ, другим, наоборот, легче становится после теплого.


популярное за неделю

Мнение

Хоботов, это мелко!
Хоботов, это мелко! Ирина Халип
Признание «агента Юли» – большой взрыв
Признание «агента Юли» – большой взрыв Геннадий Федынич
Визит под знаком Марса и дефолта
Визит под знаком Марса и дефолта Владимир Халип
«Саша, поиграл – и хватит»
«Саша, поиграл – и хватит» Евгений Афнагель