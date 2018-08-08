Полезные советы: как правильно питаться в жару 8.08.2018, 9:21

Несколько рецептов для жаркой погоды.

Большинство людей летом употребляют меньше мяса, больше овощей и фруктов. Тяжелая белковая пища согревает, и сон становится беспокойным, человек изнывает от жары, к тому же организму приходится тратить дополнительную энергию, чтобы переварить съеденное, пишет fakty.ua.

Основу рациона должны составлять любые овощи и фрукты, причем не имеет значения, сырые или термически обработанные. Если температура ниже плюс 30 градусов, можно есть белое мясо и рыбу.

Полезный белковый продукт для сна — куриные яйца. По словам диетологов, яйца способствуют выработке мелатонина — гормона, регулирующего суточные ритмы и вызывающего чувство сонливости.

Если человек хорошо переносит молоко, можно выпить его в теплом виде с медом. Подойдет и прохладный мятный чай.

В течение дня и за час до сна нужно пить воду, можно со льдом. Лед помогает снизить температуру тела. А вот напитки с кофеином и алкоголь лучше ограничить — они выводят жидкость из организма, нарушают сон.

Сохраняйте прохладу в квартире

Можно охладить постельное белье. Простыню или пододеяльник и даже пижаму лучше положить на десять минут в морозильную камеру.

Чтобы помещения не прогревались, днем плотно закрывайте окна. Прекрасно, если в доме висят шторы блэкаут, которые не пропускают солнечные лучи. Можно закрывать на весь день жалюзи. Даже обычная белая бумага будет отражать свет и тепло. Любой яркий свет нарушает выработку мелатонина и не дает уснуть.

Не стоит заниматься вечером физкультурой или выполнять какую-то физическую работу — любая активность повышает температуру тела, разогревает организм и мешает уснуть. Перед сном тело нужно охладить. Одним помогает прохладный душ, другим, наоборот, легче становится после теплого.