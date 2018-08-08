«Белорусская живучесть – та черта, которая позволяет нам оставаться на плаву» 8.08.2018, 9:27

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Журналист – о том, чем могут вдохновить наша природа и люди.

Фотохудожник, журналист, издатель, директор Фонда дикой природы «Красный Бор» Сергей Плыткевич рассказал planetabelarus.by о том, чего удалось достигнуть и что не получилось, чем Беларусь может удивить зарубежного туриста, что мешает государству поддерживать частников и как все-таки нам правильно продвигать Беларусь.

– Сергей, так получилось, что твоя жизнь и карьера тесно связаны с туризмом. В далеком 1994 году ты оставил должность политического обозревателя «Народнай газеты» и стал соучредителем специализированной газеты «Туризм и отдых». Не жалеешь, что покинул тогда самое популярное издание страны и перешел в специализированную журналистику?

– Нет, не жалею. Я считаю, что человек должен тратить свою жизнь на созидание, а туризм – это не просто путешествия и новые впечатления, это прекрасная возможность для людей познавать мир, на наглядных примерах изучать историю своей страны. Туризм подталкивает людей принимать правильные решения, которые позволяют им самим развиваться и помогают родной стране.

– Кроме газеты «Туризм и отдых», у тебя были журналы «Фотомагия», «Дикая природа», «Детская площадка». Ты основал краеведческое издательство «Рифтур», которое выпустило множество альбомов и путеводителей, собрал необыкновенно богатую коллекцию фото, посвященных природе и архитектуре Беларуси, создал интернет ресурсы tio.by, wildlife.by, planetabelarus.by. Все это так или иначе было связано с туризмом. Доволен ли ты тем, чего удалось добиться на этом поприще?

– Справедливости ради, хочу заметить, что первое место в моей творческой и деловой жизни занимает все-таки не туризм, а проблемы родной страны. Если бы меня интересовал только туризм или турбизнес, то ничего бы не менялось, я бы по-прежнему издавал «Туризм и отдых», поддерживал сайт tio.by, и мы бы двигались в этом направлении, пытались зарабатывать деньги, жили проблемами турбизнеса. Но последние лет десять турбизнес как таковой мне стал неинтересен. Меня стала волновать исключительно проблема туризма в Беларуси, судьба Беларуси и продвижение ее туристических возможностей как часть решения проблем нашей страны в целом. Потому что, занимаясь продвижением туристических возможностей, мы продвигаем всю страну. Всю жизнь я делал только то, что мне было интересно. И никогда не скрывал, что первое место в моей иерархии ценностей занимают не деньги, а удовольствие от творчества и получения достойного результата. Пролететь пять часов на вертолете с открытой дверью при минусовой температуре, целый день брести по болоту по колено в воде или 12 часов просидеть на дереве в ожидании удачного кадра орла-змееда или орла-беркута, – для кого-то это звучит смешно, а для меня это настоящая жизнь. Результатом этих усилий становились фотоальбомы, которые по-новому представляли нашу страну. «Мая Беларусь», «Беларуская экзотыка», «Нечаканая Беларусь», «Планета Беларусь», «Дикая жизнь в центре Европы» – названия альбомов говорят сами за себя.

Когда-то у нас была только газета «Туризм и отдых», мы рассказывали о путешествиях, о разных странах, о проблемах турбизнеса. Но с годами я все больше и больше склонялся к тому, что самое важное для меня – это путешествия по Беларуси, продвижение ее туристических возможностей. И я начал искать механизм, который максимально соответствовал бы этим задачам. Вначале это было издательство, которое специализировалось на путеводителях и краеведческих альбомах. Но технологии стремительно развиваются, и теперь таким механизмом стал сайт «Планета Беларусь». На мой взгляд, это инструмент, который может решить очень многие проблемы, которые стоят перед Беларусью. Если мы говорим про внутренний рынок, то это наша попытка всколыхнуть желание людей путешествовать по родной стране, показать им, где и что находится и как туда добраться. А когда люди поедут по Беларуси, у них появится желание не только решать свои бытовые проблемы, но и что-то делать для страны, в которой мы все живем.

Ведь эта страна таит в себе огромное количество интересных мест, достопримечательностей, событий, о которых многие даже не догадываются. У нас есть история, глубочайшие корни, артефакты, великие личности – все это тот фундамент, на котором создаются общество и государство. Но все это понимаешь, только когда начинаешь ездить по Беларуси и близко знакомиться со страной. Проблема в том, что значительная часть народа думает – вот какие мы бедные, убогие, то ли мы российская губерния, то ли Крэсы Усходнія. А на самом деле мы – самобытная, необычная страна с собственным лицом и с удивительно живучим народом, который, несмотря на все тяготы, парадоксально сохранился и выжил.

А если мы говорим о въездном туризме, то нужно понимать, что у нас есть куча плюсов, которые могут быть интересны европейскому, американскому, арабскому и какому угодно туристу. Наш ресурс «Планета Беларусь» как раз позволяет представить регионы, события, маршруты. Пока у нас только русскоязычная версия и не хватает финансов, чтобы сделать англоязычный вариант. Но это в планах. «Планету Беларусь» я рассматриваю не только как романтический, но и как глобальный коммерческий проект, который имеет серьезные перспективы. Зайдя на сайт, можно получить не только информацию о Беларуси, но и услугу, например, забронировать гостиницу, экскурсию, купить путеводитель или сувенир. Многое еще не доделано, но мы движемся к своей цели.

– А какая «куча плюсов» есть у Беларуси для избалованного зарубежного туриста?

– Самый простой плюс – это близкое расстояние для европейцев. Мы находимся не далеко от них, мы, по сути, в Европе, но мы не такие, как они. Люди же едут за новыми впечатлениями! Мы –необычный народ, который сумел выжить, находясь между молотом и наковальней. Несколько столетий раздирания между восточной и западной цивилизациями, борьба религий, войны, уносящие огромное количество жизней, постоянное уничтожение элит. Такова наша история. Парадокс в том, что мы сохранились и выжили. И в этом наша сила. Это представляет абсолютный интерес для всех, кого интересует история. Недавно мы сопровождали швейцарского фотографа, который делает книгу про Беларусь. На его взгляд, самое интересное, что у нас есть, это сталинский ампир. Мы частенько стыдимся различных противоречивых страниц нашей истории, но для туристов, к примеру, из Швейцарии советские времена – это очень интересно. У Беларуси прекрасные перспективы – в том случае, если мы будем делать правильные, специализированные туры для целевой аудитории. Или, например, другая ниша – наша природа. Тот же «бердвотчинг» – наблюдения за птицами. В Беларуси есть виды птиц, которых в Европе нет или их там очень мало. К примеру, вертлявая камышовка. В Великобритании есть огромное количество людей, которые интересуются «бердвотчингом».

– Что же мешает их сюда привозить?

– У нас нет ни одного специалиста в туризме, который разбирался бы в этом профессионально, и нет ни одной специализированный турфирмы. Есть отдельные усадьбы, энтузиасты, которые могут что-то показать. Но компаний, которые наладили бы этот бизнес, продвинули бы такой сегмент туризма на международный рынок, в Беларуси нет. А сегмент очень популярен. К примеру, в Россонском районе есть усадьба «Заимка Лешего». Туры к Дмитрию Шамовичу – хозяину усадьбы – расписаны на год вперед. К нему приезжают туристы со всей Европы, и за 5-7 дней они видят около 200 видов птиц. Это всего лишь маленький пример. На самом деле таких ниш в Беларуси много. Просто они плохо развиты.

– Ты известен как человек романтического склада. У тебя всегда был готовый оптимистичный рецепт для процветания Беларуси. Сегодня ты по-прежнему смотришь сквозь призму романтики на то, что собой представляет нынешний туризм в Беларуси?

– Я по-прежнему оптимист. Все совсем неплохо. Во многих местах появилась просто шикарная инфраструктура. Туристические комплексы «Красный Бор» и «Наносы Новоселье», гостиница «Припятский стан», Панскі маёнтак «Сула», другие объекты. Тот же «Припятский стан», который находится в Столинском районе – это просто обалденный отель. Стоит в пойме Припяти, и когда река разливается, место становится по-настоящему экзотическим. Вопрос только в том, как все это продвигать и как привлечь туристов. Все-таки имидж Беларуси остается по-прежнему негативным, хоть тресни. Что-то, безусловно, меняется в лучшую сторону, но очень медленно. А чтобы имидж улучшался, должны быть скоординированные действия государства и тех людей, которые непосредственно, в силу бизнеса, заинтересованы в развитии туризма. А у нас совместной работы так и не получается. Могу доказать на примере «Планеты Беларусь». У нас есть договора о сотрудничестве с МИДом Беларуси, с Министерством спорта и туризма. Договора есть, а совместной работы нет. Когда я пришел в Министерство спорта и туризма и сказал: «Вот есть документ, давайте вместе продвигать ресурс», меня отправили к тогдашнему директору Национального агентства по туризму, которая ответила: «Вы знаете, если мы вас поддержим, будет видно, что вы делаете нашу работу, и нас нужно будет увольнять!». Вот такие дела! Но у нас же объявлена политика частно-государственного партнерства! Я уже приложил огромные усилия для создания этого проекта, причем прошел путь от первой до шестой версии сайта, денег потратил уйму, теперь нужно только продвигать проект. При этом я делаю все по собственной инициативе, меня не надо гнать на работу, это моя душевная потребность! Почему не поддержать такой проект?

Я не говорю, что чиновники настроены против туризма. Но государство по-прежнему относится к бизнесу настороженно. Тут должны быть четкие, ясные правила. И поддержка тех структур, которые работают на благо Беларуси. Поддержка всех, а не избранных!

– Наверное, дело в том, что чиновники по-прежнему боятся, когда речь идет о кооперации с частниками, срабатывает психология – как бы чего не вышло…

– На самом деле, чиновники разные в Беларуси. На местах есть всякие люди. Часто – патриоты своего края. Есть, конечно, много бестолковых. Но нельзя сказать, что все плохие. Почему я не приемлю, когда всех подводят под одну гребенку? На мой взгляд, количество плохих и хороших, компетентных и некомпетентных – во всех слоях нашего общества приблизительно одинаково. В частном бизнесе общий уровень профессионализма, конечно, повыше. Но и среди управленцев тоже есть толковые люди. Но у толковых людей очень ограничены возможности. К примеру, есть финансирование, в рамках которого далеко не все можно. Я считаю, что должно быть принято принципиальное решение – те фирмы, которые реально что-то делают для продвижения страны, должны иметь систему льгот. Если я занимаюсь издательской, информационной деятельностью, выпускаю буклеты, альбомы, сайты про Беларусь, я почему-то не имею никаких преференций от государства. Почему такое положение вещей? Каковы же приоритеты государства? Должна же быть какая-то система поощрений, которая бы поддерживала это направление!

Но, к сожалению, наши проблемы не решаются не только по вине чиновников. В Беларуси консолидация усилий практически невозможна и в частном бизнесе. Мы рассматриваем сквозь увеличительное стекло недостатки друг друга и не желаем поддержать общее дело. Наверное, проблема в нашей ментальности. А если ты успешен, то, как правило, людям это не нравится.

– А ты считаешь себя успешным человеком?

– В творческом отношении – безусловно, да. Но дело в том, что я не бизнесмен, и никогда не скрывал этого. Многие проекты я начинал интуитивно, занимался ими, не особо думая о прибыли, но они были успешными, потому что нам эта работа нравилась. Та же газета «Туризм и отдых» дала возможность 15 лет спокойно себя чувствовать целой команде творческих людей. Конечно, скажем откровенно – тогда, в начале 90-х, мы попали в струю, но и проект был замечательный по своему наполнению. «Туризм и отдых» позволил создать издательство «Рифтур», которое выпустило огромное количество очень ценной краеведческой литературы. Но когда некоторое время назад передо мной встала дилемма – «Планета Беларусь» или tio.by, я предпочел продать tio.by. А когда решалась судьба печатной версии газеты «Туризм и отдых», я приходил в Министерство спорта и туризма Беларуси, обращался к ведущим туристическим фирмам и говорил: «Друзья, товарищи, у меня сил нет поддерживать этот проект, заберите, будет боевой туристический орган у страны!» Никто не поддержал, к сожалению.

Но есть и другие примеры. Сегодня, я являюсь директором Фонда поддержки дикой природы «Красный Бор». В критический момент, когда я уже собирался не только продавать TIO.BY, но и закрывать сайт wildlife.by, посвященный дикой природе Беларуси, именно владелец охотхозяйства и туристического комплекса «Красный Бор» Николай Николаевич Воробей поддержал wildlife.by. Также «Красный Бор» оказывает поддержку «Планете Беларусь», без этого проект не мог бы существовать. А почему есть такая поддержка? Потому что Николай Николаевич сам побывал на туристической выставке в Берлине и посмотрел, насколько сложно в Европе продавать «Красный Бор», если там ничего не знают про Беларусь или – еще хуже – преобладает негативная информация. А сам туристический комплекс «Красный бор» как продукт великолепен, это уникальное предложение для Беларуси. У него огромные перспективы.

– Но недешевый…

– Размещение в туркомплексе действительно стоит недешево – все-таки это отель класса «люкс». Но рядом появилась трехзвездочная гостиница «Изубрица». 50 евро в сутки за номер, и у вас есть возможность питаться в корчме, где свежайшие продукты и мясо дичи по копеечным ценам. Плюс – на территории охотхозяйства оборудовано около 50 бесплатных туристских стоянок, и по всем окрестным озерам, рекам можно путешествовать бесплатно. В Европе, кстати, такого и близко нет – за все надо платить. То есть возможности у комплекса огромные, и это тот отдых, который нужен людям. Здесь есть водные и пешеходные маршруты, единственное в стране джип-сафари с возможностью наблюдения оленей, ланей, зубров. Беларусь разная, и в том же «Красном Бору» можно отдыхать совершенно бесплатно – со своей палаткой и лодкой. А можно за хорошие деньги, но по vip-классу. Я хочу сказать, что инициативы таких людей, как Николай Воробей, я готов всячески поддерживать. Потому что такие люди меняют страну к лучшему. Они меняют конкретную территорию. Они строят инфраструктуру, которая остается стране и людям, восстанавливают памятники, деревни, кладбища. Чем больше таких людей, тем лучше будет страна.

– Видимо, состоятельных людей с такими настроениями и с такими возможностями очень мало в стране, а государство само не справляется. Иначе, почему у нас столько разрушенных достопримечательностей, которые даже и не пытаются спасать – как, например, полесскую деревню Кудричи…

– Кудричи – это совсем другая история. Мы-то смотрим с точки зрения профессионалов туризма, которые в состоянии оценить значимость таких объектов. Но далеко не все так понимают проблему. В начале 2000-х в Пинском райисполкоме мы с местным экскурсоводом Татьяной Хвагиной говорили: «Ребята, вы владеете уникальным объектом, он способен привлечь огромный поток зарубежных туристов». Что мы услышали в ответ? – «Вы с ума сошли? Мы будем показывать это позорище людям?!» Таким был взгляд и понимание чиновников! Берберы в Тунисе, аборигены на Амазонке или в африканских джунглях – там власти поняли, что все это ценно для страны и для туризма, а у нас, к сожалению, нет. У чиновников даже мысли не возникало, что такой объект представляет реальную историческую ценность и на нем можно зарабатывать немалые деньги. Наоборот! Чиновникам было стыдно, что в Пинском районе сохранилась допотопная деревня. Куда они смотрели? Что скажет вышестоящее начальство?! Но это еще не вся проблема. Она была ив самих жителях деревни Кудричи. Люди, которые вели там старинный уклад жизни – с бортничеством, ловлей рыбы, камышовыми крышами – они сами стеснялись своей жизни. Они тоже не хотели никакого туризма. Сама по себе наша ментальность пока еще не совсем позволяет заниматься турбизнесом. Ведь туризм – это сфера услуг. Ты должен понимать, что будут приезжать люди и смотреть на тебя, как на живой экспонат или как на обслуживающий персонал. Но в этом нет ничего страшного или стыдного. Это нормально. Весь мир так живет! Но мы же люди советские!

– То есть ты считаешь, что мы и сейчас люди советские?

– Сейчас у нас, по-моему, полная каша в голове. В свое время мы предлагали: давайте объявим Кудричи музеем-заповедником, дадим местным жителям зарплату по 100 рублей, чтобы они продолжали вести традиционный уклад жизни и чтобы ничего не перестраивали. Если бы мы так сделали, если бы чиновники и жители Кудрич нас услышали и поняли, то сегодня Беларусь имела бы уникальный объект, равного которому в Европе нет! Прошло каких-то двадцать лет, и теперь нам нужно искусственно создавать «хату полешука», придумывать какие-то сказки, и не факт, что это кому-то будет интересно.

А самые активные, как 100 или 150 лет назад, уезжают в Польшу, Америку и куда угодно, и там реализуют свои смелые планы. Трудно назвать нас сейчас советскими или несоветскими. Столетиями на этой территории был котел, в котором варились литвины, ятвяги, полешуки, поляки, русские, литовцы, евреи, татары и другие нации. В итоге полученный коктейль получил название белорусы. Но нашу историю по-прежнему рвут на части разные нации. Поэтому я говорил и повторяю: парадокс в том, что мы вообще сохранились в таких условиях! Люди веками жили на Полесье в экстремальных условиях. Когда Припять разливалась, оставались такие маленькие островки для жизни. И какая же должна была быть выдержка и терпение, чтобы изловчиться и выжить на таком островке. Белорусская живучесть – та черта, которая позволяет нам оставаться на плаву.

– Знаю, что у тебя есть идеи по созданию турпродукта….

– Да, одна из нереализованных задумок – сделать в «Красном Бору» резиденцию Всеслава Чародея. Когда он убегал из Киева, то сначала прибыл в Полоцк, а потом бежал дальше на север. Вполне вероятно, что оказался в наших местах. Такая наполовину сказочная, наполовину реальная история, которая может послужить отличной зацепкой для анимационной программы. Я считаю, что в туризме нужно развивать разные ниши. В чем проблема «Красного Бора»? В том, что сложился имидж супердорогого комплекса для vip-публики. Чтобы сломать этот имидж, мы и делаем различные предложения – те же сплавы, во время которых ты можешь жить в палатке, но все вокруг будет к твоим услугам: оборудованные стоянки, туалеты, кострища, дрова – и все это бесплатно! Ты можешь сплавиться и параллельно посмотреть комплекс, отправиться на джип-сафари, прикоснуться к удивительной природе этих мест. И, может быть, стереотипы будут разрушены. Хотим создать уникальный экскурсионный маршрут Полоцк – «Красный Бор» – Сарья – Росица. Чтобы люди поехали, почувствовали историю этих мест, а потом въехали на территорию комплекса и ахнули. Когда ты едешь по нашей гравийке, и вдруг – в такой глубинке – кусок Европы, это оставляет занозу в памяти. По сути, позволить себе поездку на какую-то памятную дату в сам комплекс может практически каждый. Стоит один раз увидеть такую красоту, и захочешь возвращаться вновь и вновь.

– Все-таки – как правильно продвигать Беларусь?

– Очевидно, что в Беларуси есть более выигрышные территории и есть трудно продаваемые. Однозначно легче продвигать такие раскрученные места, как Браслав, Нарочь, Мир, Несвиж. Сейчас, на мой взгляд, нужно разрабатывать планы четкого продвижения продукта именно на ту целевую территорию, которая может ей воспользоваться. Но, говоря о продвижении конкретного продукта, все равно мы возвращаемся к общей проблеме – продвижение Беларуси, улучшение имиджа. И тут от совместных частно-государственных проектов мы никуда не уйдем. Браславщина, «Красный бор», Полесье – не существуют места сами по себе, есть люди, которые там живут, достойно представляют эти территории, и их надо поддерживать. А не постоянно критиковать и мешать им работать. Потому что люди у нас живут на местах просто замечательные. На границе Мядельщины и Островетчины есть усадьба «Подкостелок» и Центр поддержки местного предпринимательства, руководят которым патриоты, подвижники Алла и Эдуард Войтеховичи. Это люди, о которых нужно упомянуть, когда говорим о туризме. Их вклад в развитие регионального туризма просто бесценен. И дети Войтеховичей, в отличие от многих, не уехали, а продолжают родительское дело. В Верхнедвинском районе – Воробей, на Мядельщине – Войтеховичи. На таких людях и держится наш туризм.

– Ты осуждаешь тех, кто сейчас уезжает из Беларуси?

– Нет, не осуждаю. Но мне жалко Беларусь! На протяжении столетий от нас уезжают самые лучшие и самые достойные. Но проблема даже не в этом. А в том, что, уезжая, белорусы забывают свою страну. Они становятся поляками, немцами, американцами. В отличие от евреев или украинцев, которые, куда бы ни уехали, остаются евреями и украинцами. Лучшие уезжают, и остается страна, которая слабеет. И неважно, кто здесь сейчас у власти – Лукашенко или кто-то другой – есть земля, территория, за которую мы несем ответственность. Лично мне жалко эту землю и эту страну. Я ее люблю. Поэтому буду, сколько хватит сил, заниматься Беларусью, продвигать ее, рассказывать о том, что есть такое удивительное место на Земле с удивительным народом, который, несмотря ни на что, продолжает жить!