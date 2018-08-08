В офисе tut.by продолжается обыск 13 8.08.2018, 9:42

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(обновляется) Следователи пришли в другие подразделения компании.

В офисе tut.by c 8 утра сегодняшнего дня продолжается обыск.

Об этом сообщает сайт информационной компании. По состоянию на 8 утра среды, 8 августа, обыск в редакции tut.by закончен, но продолжается в других подразделениях компании.

Следователи вчера освободили только 9-й этаж, где располагается редакция. На 8-м этаже с утра 8 августа продолжается обыск, он закрыт для сотрудников. Там находится компания hoster.by - крупный интернет-провайдер, обслуживающий более 60% белорусских сайтов. С 2012 года hoster.by является техническим администратором национальных доменных зон .BY и .БЕЛ. Это бизнес Юрия Зиссера, который ответвился от Tut.by.

«В настоящее время что-то делают с офисными серверами, - писал вчера в 22 часов в «Фейсбуке» Юрий Зиссер. - Могу предположить, что копируют всю внутреннюю информацию компании, включая корпоративную почту, корпоративный портал, бухгалтерию. И если это так, то наверняка не только ООО «Тут бай медиа», но заодно и всех компаний, которые имеют ко мне отношение».

Напомним, обыски в офисах tut.by и информационного агентства БелаПАН начались во вторник утром, возбуждено уголовное дело за несанкционированный доступ к компьютерной информации государственного агентства БелТА.

По информации Следственного комитета, уголовное дело по ч. 2 ст. 349 Уголовного кодекса Республики Беларусь (несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности, повлекший причинение существенного вреда) возбуждено по материалам проверки, проведенной сотрудниками МВД.

По информации ведомства, на протяжении двух лет (2017-2018 гг.) без ведома и согласия республиканского унитарного предприятия совершено более 15 тысяч несанкционированных подключений к информации, хранящейся в компьютерной системе предприятия.

По информации Белорусской ассоциации журналистов, на трое суток задержаны главный редактор tut.by Марина Золотова, редактор tut.by Анна Калтыгина, менеджер ленты новостей tut.by Галина Уласик и обозреватель БелаПАН Татьяна Коровенкова. Также сообщалось, что была задержана сотрудница tut.by Анна Ермачонок, а также редактор БелаПАН Андрей Середа.