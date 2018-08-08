Нил Фергюсон: Россия плохо закончит 1 8.08.2018, 9:48

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Нил Фергюсон

Это следует из формулы путинизма.

У россиян нет аппетита к крупномасштабным протестам, а путинский режим крепко стоит на ногах. Недовольные этим режимом сконцентрированы в нескольких больших городах. Формула путинизма проста и эффективна. Сырьевая экономическая модель обеспечивает денежные потоки, особенно во времена роста цен на энергоресурсы. Политическая модель Путина включает в себя контроль над медиа, угрозы оппозиции, использование якобы законных методов физического притеснения оппозиции. И это работает, пишет в колонке для «Нового времени» Нил Фергюсон, Британский историк, писатель, старший научный сотрудник Гуверовского института Стэнфордского университета и Центра европейских исследований Гарвардского университета.

Думаю, Россия плохо закончит. Даже если Путина кто‑то заменит, это будет аналогичный лидер.

Было бы ужасно, если бы Украина тоже пошла по этому пути. Ваш конфликт с Россией в какой‑то мере полезен, ведь он обозначил, что Украина хочет двигаться в другом направлении. В Киеве активная, свободная пресса. Украинцы готовы выходить на улицы, отстаивая свои права. Страха перед властью нет.

Не думаю, что ЕС спешно откроет свои двери для Украины, но пример Западной Европы — он здесь, рядом. Украина видит преимущества той модели, которой живет Евросоюз.

Случай Великобритании особенный. Она никогда не чувствовала себя частью проекта федеральной Европы и поэтому не стала частью еврозоны. Британия не принимала положения Маастрихтского договора. При этом у нее настолько глубокие традиции парламентаризма, что ей не нужен ЕС. В то же время континентальным странам Евросоюз необходим не только по экономическим, но и политическим причинам.

Европейский проект замедлился. И как бы президент Франции Эммануэль Макрон ни мечтал о федеральной Европе, она такой не станет. Исчезнет Шенгенская зона, потому что проблема мигрантов нерешаема на общеевропейском уровне.

Я был в Англии на прошлой неделе и не почувствовал, что обычные англичане хотят еще один референдум о членстве в ЕС или приостановить Брексит — явление психологического порядка. Люди уже смирились с тем, что это как бракоразводный процесс — более сложный и дорогой, чем изначально кажется. Что может быть, так это то, что сам Брексит будет номинальным. Великобритания останется частью единого европейского рынка еще на пару лет, останется в таможенном союзе. Единственным изменением будет отсутствие у Британии права влиять на повестку дня европейских институтов, что вполне отвечает настроениям простых британцев. Для них торговая политика, единый рынок, таможенный союз не так важны и не очень понятны. Так что Британия, скорее всего, станет Норвегией или Швейцарией в своей модели отношений с ЕС.