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NBC: США меняют условия получения Green Card и гражданства

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  • 8.08.2018, 9:59
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Изменения могут коснуться тех, кто когда-либо использовал популярные программы социального обеспечения.

Администрация президента США Дональда Трампа в ближайшие недели вынесет предложение, которое усложнит для иммигрантов, которые находятся в стране легально, получение гражданства США и получение Green Card. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на четыре источника, знакомые с ситуацией.

Отмечается, что изменения якобы могут коснуться тех, кто когда-либо использовал популярные программы социального обеспечения, в том числе Obamacare.

Этот шаг не требует одобрения Конгресса и является частью рекомендации старшего советника Белого дома Стивена Миллера об ограничении количества мигрантов, которые получают правовой статус в США ежегодно.

30 июля сообщалось, что президент США планирует отменить лотерею по выдаче Green Card. Трамп считает необходимым избавление от "цепной миграции".


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