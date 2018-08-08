Politico: На личной встрече Путин передал Трампу записку с предложениями 2 8.08.2018, 10:20

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Стала известна тема переговоров в Хельсинки в формате тет-а-тет.

По информации американские издание Politico, во время встречи в Хельсинки президент РФ Владимир Путин передал президенту США Дональду Трампу записку, содержащую ряд предложений по взаимному разоружению.

Издание пишет, что человек, который передал документ Politico, получил его от российских чиновников.

В документе под названием "Диалог по вопросу контроля за вооружениями" говорится о продлении срока действия Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений, истекает в 2021 году.

В записке отмечается, что Россия остается приверженной Договору о ракетах средней и меньшей дальности и предлагается принять меры для того, чтобы избежать "инцидентов при военной деятельности в Европе".

Также в переданном Путиным Трампу списке предложений содержится идея о заключении нового договора, ограничивающего размещение оружия в космосе.

Кроме того, Кремль выступил с инициативой о начале экспертных консультаций для выявления "дестабилизирующих видов оружия и учета их в механизме контроля над вооружениями".

В Белом доме отказались подтвердить или опровергнуть подлинность документа.

Представитель Совета национальной безопасности Гарретт Маркиз заявил, что Трамп не получал никаких предложений от Путина в письменном виде.

Напомним, 16 июля в Хельсинки за закрытыми дверями состоялась официальная встреча Дональда Трампа и Владимира Путина. На итоговой пресс-конференции стороны отметили прогресс в улучшении двусторонних отношений.

Американские политики и большинство мировых СМИ назвали результаты переговоров провальными для Трампа - президента США обвиняют в слабости и предательстве интересов страны.