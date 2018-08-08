Терпение народа не бесконечное и оно заканчивается 24 Николай Статкевич

8.08.2018, 10:21

7,249

Николай Статкевич

Пришло время для настоящего диалога о возвращении украденной власти.

Первая ночь в тюремной камере для молодых образованных женщин из хороших семей - всегда ночь кошмаров. Кто и зачем решил провести журналисток БелаПАНа и Tut.by через тюремный ад?

Байки о борьбе «голубей» и «ястребов» во власти, которые так любят «диалогеры» из бывшей оппозиции, здесь явно не проходят. Даже «типо-голубиное» министерства иностранных дел почти сразу после арестов поддержало их.

Воспринимать серьезно официальную версию ареста журналисток вообще не приходится. Кто поверит в «преступления», смысл которого - на 15 минут раньше, чем на бесплатном сайте БелТА, напечатать сенсационную информацию о технологии хранения сенажа и силоса? Или, страшно подумать, об имени любимой коровы «президента».

Мне сразу вспомнился незнакомый молодой человек в небольшом толпе, образовавшейся в первый день суда над лидерами профсоюза РЭП около переполненного зала суда. Он так настойчиво допрашивал меня о наказании, которое, на мой взгляд, должен понести за свои преступления «президент». Мой ответ - «определит суд», все никак его не удовлетворял. Скажите да скажите конкретно.

Значит, знаменитая интуиция того, кто отправил «разведчика» узнать о своей судьбе, давно уже взрывает ему мозги. Чувствует, как плывет все под ногами, как приближается конец, а конкретный источник опасности определить не может, так как она исходит от всего народа. Вот и мечется, хватая ни в чем не повинных людей.

Народная Грамада и Белорусский Национальный Конгресс требуют прекратить преследование независимых СМИ, немедленно освободить арестованных журналистов и не увеличивать количество преступлений режима, за которые потом придется отвечать его руководству.

А чересчур нервному любителю коров я могу подсказать единственный способ избежать тюремной решетки. Это настоящий, а не фиктивный диалог о возвращении украденной у народа власти.

Напоминаю, что группа для переговоров была выбрана в феврале прошлого года тысячами участников народного собрания на Октябрьской площади Минска.

Нас, всех членов той группы, после избрания неоднократно преследовали. Владимира Некляева пытались убить во время заключения. Евгений Афнагель многократно отбывал аресты. Павел Северинец и сейчас находится под арестом. Геннадия Федынича судят по «уголовной» статье в эти дни.

Но ради народа, ради сохранения мира на нашей земле, мы по-прежнему готовы вести переговоры о главном - о возвращении незаконно удерживаемой власти.

Терпение народа не бесконечное. И оно заканчивается. Поэтому советую «президенту» поторопиться, так как даже у нас может не получиться его спасти от народного гнева. А девушек ему лучше отпустить. Чем быстрее, тем лучше для себя.

Николай Статкевич, «Фейсбук»