Дедолларизация: выжмет ли Нацбанк валюту из населения? 16 Владимир Тарасов, «Белрынок»

8.08.2018, 10:41

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Политика властей нанесет еще большей ущерб белорусской экономике.

Национальный банк РБ стремится вынудить жителей страны отказаться от иностранной валюты, снижая ее привлекательность. Он заставил банки уменьшить ставки по валютным вкладам и пытается запретить эмиссию корпоративных валютных облигаций.

О твердом намерении главного банка перекрыть последнюю возможность для граждан Беларуси получить сравнительно приличный доход со своих сбережений на внутреннем рынке страны сообщил его глава Павел Каллаур в интервью, опубликованном в газете «Рэспублика».

Этот стабильно нестабильный рубль

Он отметил, что «Выработана согласованная с Министерством финансов позиция по ограничению эмиссии на внутреннем рынке облигаций, номинированных в иностранной валюте. Причем для всех субъектов корпоративного сектора, включая банки. Такой подход уже поддержан Правительством».

Кроме того, Павел Каллаур отметил важность психологического фактора и привычки жителей Беларуси все измерять в условных единицах. «Но если раньше, при высокой инфляции, манипулирование долларами в расчетах еще как-то было оправданно, то при стабилизации национальной валюты необходимо и все расчеты в ней проводить, и договорные отношения номинировать в белорусских рублях», – считает глава Нацбанка.

Данные рассуждения, на первый взгляд, кажутся убедительными. Действительно, раз курс рубля стабилен, то чего на него обращать внимание? Но все не так просто, и об этом сообщил сам Павел Каллаур. Рассуждая о достоинствах и недостатках плавающего курса рубля, он отметил, что «Самое проблематичное, что экономика у нас открытая, поэтому подвержена влиянию многочисленных внешних факторов. И при «нерушимом» курсе неминуемо накапливаются различные дисбалансы, ликвидировать которые можно фактически только через инструмент девальвации.

А она большой пользы экономике не приносит. Особенно когда международные рынки находятся в перманентной волатильности. В необходимости перехода на плавающий курс сомнений не было. По крайней мере, внешние шоки абсорбируются за счет курсовых колебаний. Девальвационные риски не накапливаются, …»

Глава Нацбанка, похоже, не заметил, что эти рассуждения противоречат сделанному им же ранее замечанию о стабилизации белорусского рубля. Ведь плавающий курс, как отметил Каллаур, необходим тогда, когда курс нестабильный, чтобы рубль не девальвировался а постепенно дешевел. То есть при стабильном рубле плавающий курс не нужен. А раз Нацбанк вводит плавающий курс, это автоматически означает, что он готовиться к нестабильности курса рубля и признает его потенциальную нестабильность.

Более того, действия самого Нацбанка подтверждают мнение о том, что он не считает рубль стабильной валютой, по крайней мере, в перспективе. Нацбанк и правительство РБ накапливают валютные резервы, а не сокращают их.

Если, как утверждает Павел Каллаур, белорусский рубль и без поддержки Нацбанка является стабильной валютой, то зачем Нацбанк скупает доллары? Почему он не копит стабильные белорусские рубли? Да и другие страны не заполняют свои валютные резервы стабильными белорусскими рублями. Почему?

Ответ на этот вопрос известен. В принципе, сам Павел Каллаур на него и ответил: экономика у нас открытая, а международные рынки находятся в состоянии перманентной волатильности. В США, вот, в апреле ввели новые санкции против России, и белорусский рубль за несколько дней потерял несколько процентов против доллара и евро.

Финансовые эксперты это знают. Что отражено, в частности, в кредитных рейтингах, присвоенных Беларуси международными рейтинговыми агентствами. Например, по шкале Fitch Rating долгосрочный рейтинг нашей страны равен «В». А это ведь спекулятивный рейтинг, которому соответствует наличие значительных кредитных рисков при ограниченной «подушке безопасности». Страна с таким рейтингом способна выполнять свои финансовые обязательства на данный момент, но способность продолжать выплаты зависит от устойчивой и благоприятной деловой и экономической конъюнктуры.

Сплошная дедолларизация нанесет ущерб белорусской экономике

Таким образом, высокая долларизация белорусской экономики, хотя и является негативным явлением, соответствует уровню ее развития. Субъекты экономики, ориентируясь на валюту, защищают себя как от рисков девальвации, так и от рисков плавного снижения курса рубля примерно на ту же величину, что и при разовой девальвации (хрен редьки не слаще).

То есть люди и предприятия, которые предпочитают хранить свои сбережения в иностранной валюте, поступают вполне разумно. Как и рейтинговые агентства, присваивающие Беларуси спекулятивные рейтинги, как и Нацбанк, заполняющий резервы страны валютой, а не рублями. А вот если они переведут свои средства в белорусские рубли, то они выступят в качестве спекулянтов, рискуя потерять часть своих сбережений, прельстившись более высокой доходностью.

Такова печальная реальность. Похоже, что большинство жителей нашей страны это понимает, и держит большую часть своих сбережений в валюте. Поэтому шансы на то, что население и предприятия РБ будут массово перекладываться в рубли, мало. Все-таки граждане Беларуси обладают довольно высокой финансовой грамотностью, и становиться спекулянтами, переводя свои сбережения в белорусские рубли, не спешат. Так что Нацбанк вряд ли выжмет валюту из населения.

Это могло бы произойти, если бы был обеспечен долгий период стабильности на мировом финансовом рынке, в течение нескольких лет, а то и десятилетий, что обеспечило бы и стабильность рубля. Но надеяться на это не стоит. Мировые фондовые индексы находятся близи исторических максимумов, и их ждет обвал, торговая война между США и чуть ли не всем остальным миром углубляется, цена на нефть, чего доброго, снова рухнет, а Россия, похоже, попала под санкции навсегда. Поэтому нескольких лет стабильности у Беларуси и ее рубля не будет.

Но Нацбанк валютные корпоративные облигации, похоже, запретит, что заставит некоторых владельцев облигаций конвертировать свои сбережения в рубли. Эффект может быть довольно значительным, так как объемы валютных облигаций, находящихся в обращении, довольно велики.

Это нанесет экономике страны ущерб. Во-первых, предприятия лишаться возможности получать средства достаточно легким путем. Они будут вынуждены либо уходить на внешний рынок за ресурсами, либо переходить на заимствования в белорусских рублях, которые сейчас намного дороже (в условиях стабильного курса валюты). А кто-то вообще откажется от осуществления инвестиционных планов. Это означает сокращение темпов роста ВВП, объема производства, прироста занятости и зарплат.

Кроме этого, потеряют работу люди, которые занимаются размещением облигаций в РБ. Не будет развиваться внутренний рынок ценных бумаг. Деньги за услуги по размещению облигаций уйдут за рубеж. Импорт услуг вырастет, экспорт сократится.

Пострадают и физические лица, которые лишатся возможности получить доход со своих валютных средств. Часть населения продаст валюту, часть переложит ее в банк, часть просто положит под подушку, кто-то уйдет на рынок форекс, и будет вкладывать средства там. То есть значительные ресурсы будут выведены из экономики страны.

В Нацбанке этого не учитывают, считая только потери от долларизации, но не от дедолларизации. Так, заместитель Павла Каллаура Сергей Калечиц в докладе по итогам реализации денежно-кредитной политики РБ за первое полугодие 2018 года отметил, что «При снижении курса белорусского рубля к доллару США на 1% потери предприятий от переоценки валютной кредитной задолженности белорусским банкам составят 230 млн. руб., потери бюджета от переоценки внешнего долга – 330 млн. руб.»

Однако потери предприятия от кредитов, полученных за счет валютных средств населения и других предприятий, являются прибылью последних. То есть, страна в целом не теряет ничего. Что касается переоценки бюджета от внешнего долга, то это имеет место, но это внешний долг страны – при чем тут долларизация экономики, которая касается использования валюты на внутреннем рынке? Потери будут иметь место только в том случае, если Минфин направит привлеченные средства на реализацию валютнонеокупаемых проектов.

Таким образом, ущерб РБ от долларизации не так велик, как это считают в Нацбанке, а процесс дедолларизации, который в настоящее время осуществляется в Беларуси, нельзя считать положительным во всех случаях, так как долларизация белорусской экономики – это не результат финансовой неграмотности или чьих-то субъективных психологических установок, а объективное следствие состояния экономики. Поэтому дедолларизация в некоторых случаях способна принести стране не пользу, а вред. Как это будет иметь место в случае запрещения корпоративных облигаций в иностранной валюте. Этот процесс должен быть естественным: привлечение средств в виде рублевых облигаций должно стать более выгодным и надежным для предприятий, чтобы они сами отказались от размещения валютных облигаций. Только такая дедолларизация полезна для страны.

Владимир Тарасов, «Белрынок»