СМИ: Случайно выпущенная над Эстонией ракета могла залететь в РФ 5 8.08.2018, 10:58

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Радиус полета такой боевой ракеты составляет около 100 километров.

После инцидента с выпущенной боевой ракетой в небе над Эстонией испанские истребители временно выведены из готовности.

Об этом заявил министр обороны Эстонии Юри Луйк, сообщает Postimees.

Отмечается, что пока в небе над Балтией испанцев сменят португальцы.

"До выяснения ситуации испанские истребители выведены из готовности. Вместо них миссию продолжит подразделение Португалии, Испания сейчас в запасе", - сказал Луйк.

По его словам, речь идет о крайне редком и заслуживающем сожаления инциденте.

"Самое главное - обеспечить безопасность и в сотрудничестве с союзниками выяснить обстоятельства случившегося, чем Вооруженные силы сейчас активно занимаются", - добавил министр.

Сообщается, что база испанской команды находится в Литве.

Вместе с тем командование ВВС опасается, что боевая ракета могла оказаться на эстонско-российской приграничной зоне или вообще улететь за восточную границу.

Как сообщает издание Luna-Postimees со ссылкой на командующего ВВС полковника Рийво Валге, радиус полета выпущенной у деревни Пангоди ракеты составляет 100 километров, и ее выстрелили в северном - северо-западном направлении.

Однако если ракета полетела на восток, то теоретически она могла бы попасть в Печоры или по другую сторону Чудского озера.

"Русские бы не поверили, что речь идет о несчастном случае или случайности. Из этого русские учинили бы большой скандал", - процитировало издание руководителя института внутренней безопасности Академии внутренних дел Эркки Коорта.

При этом, по его мнению, поскольку совершивший ошибку самолет принадлежит Испании, политики которой говорят об отмене санкций против России, возможно, реакция не была бы настолько острой, чем если бы ракета была выпущена с самолета другой страны.

Вместе с тем, эстонские военные считают, что причиной пуска боевой ракеты могла быть не только халатность.

Так, генерал в отставке Антс Лаанеотс уверяет, что есть очень много вопросов относительно случившегося.

"Выпущенная испанским истребителем ракета является ракетой средней дальности, которая предназначена для поражения самолета", - сказал генерал.

По его словам, в районе Отепя четыре предусмотренных для учений зоны.

"Они летают там почти каждый день. Однако какое задание выполнял тот истребитель, и каким образом нажал на кнопку - вот в чем вопрос", - уверен Лаанеотс.

Он отметил, чтобы выпустить ракету, необходима комбинация кнопок.

"Одним нажатием активируешь, другим - выпускаешь. На данный момент я понимаю, что он его не активировал, потому что ракета не взорвалась. Поэтому она и представляет такую опасность. Ее лучше не трогать. Когда же ракета будет обнаружена, ее взорвут на месте", - рассказал генерал.

Он добавил, что когда ракетная боеголовка взрывается, то в стороны разлетаются осколки, чтобы поразить цель еще сильнее.

"Странно, каким образом он ее все-таки выпустил. Да и система самоликвидации устроена таким образом, что она должна активироваться в случае, если ракета упадет на землю. Однако мы не знаем, что точно случилось", - сказал Лаанеотс.

Как сообщалось, во вторник 7 августа на юге Эстонии истребитель ВВС Испании Eurofighter во время полета ошибочно запустил боевую ракету класса "воздух-воздух".

Военные приступили к ее поиску. Последнее предполагаемое место расположения ракеты находилось в 40 километрах к северу от города Тарту.

Длина ракеты AMRAAM, которую выпустил испанский экипаж во время учебного полета, составляет 3,7 метра, диаметр - 18 см.