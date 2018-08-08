Помпео: США никогда не смирятся с оккупацией Грузии 8.08.2018, 11:15

Майк Помпео

Грузинский народ может рассчитывать на поддержку в деле целостности страны.

Государственный секретарь США Майк Помпео подчеркнул, что Вашингтон никогда не смирится с оккупацией Грузии Россией.

Об этом он заявил в телефонном разговоре с грузинским президентом Георгием Маргвелашвили, сообщает "Новости-Грузия".

Как сообщает администрация президента Грузии, Помпео еще раз подтвердил твердую и непоколебимую поддержку территориальной целостности и суверенитета страны.

Госсекретарь подчеркнул, что США никогда не смирятся с оккупацией территорий Грузии и будут помогать ей справляться с вызовами, существующими и через 10 лет после российской военной агрессии.

"Соединенные Штаты Америки поддерживают мирные инициативы Грузии и усилия, направленные на мирное разрешение конфликта", - говорится в информации пресс-службы администрации президента.