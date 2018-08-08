Фотофакт: Огромная очередь за бесплатными хот-догами выстроилась в Минске 17 8.08.2018, 11:52

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Фото: Телеграм-канал Koko.by

Бесплатную еду и напитки раздавали в трех разных местах.

Вчера в Минске работал красный фудтрак, в котором раздавали бесплатные хот-доги. Его особенность в том, что три локации раздач были секретными. Несмотря на это, вечером у последней точки около фудтрака собралась большая толпа людей, пишет tut.by.

В красном фудтраке вчера бесплатно раздавали хот-доги. Машина появилась в Минске в трех местах — на улицах Зыбицкой, Октябрьской и Тимирязева. Места, где расположен фудтрак, заранее не были никому известны. Подписчики узнавали адреса из прямых эфиров в инстаграме Koko.by. Локации меняли быстро, стояли недолго — не более 25 минут.

— После 200-х хот-догов перестали считать. Угощали на трех точках по всему маршруту. Очередь образовывалась в течении трех минут. Хот-доги, напитки — бесплатно, но на всех не хватило. На последнюю точку пришло около 70 человек. Была музыка, живое общение. Поэтому без инцидентов, — рассказывает инициатор мероприятия.