В Минске начался суд по делу Александра Коржича 9 8.08.2018, 11:59

2,352

Александр Коржич

На скамье подсудимых — трое военнослужащих.

Сегодня в Минске начинается рассмотрение громкого уголовного дела по дедовщине в армии. В гибели рядового Коржича Следственный комитет обвинил трех сержантов — Евгения Барановского, Егора Скуратовича и Антона Важевича. Им предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 455 УК (Злоупотребление властью, повлекшее тяжкие последствия), ч.ч. 1, 2 ст. 430 (Получение взятки), ч. 1 ст. 205 (Кража). Военнослужащим грозит до 12 лет лишения свободы, сообщает tut.by.

Фото: Дарья Бурякина / TUT.BY

Уголовное дело будет рассматривать Минский областной суд, но в здании суда Московского района. Здесь есть актовый зал, который сможет вместить всех желающих.

Все, кто пришел на процесс, должны пройти через КПП. В здании суда, кроме сотрудников службы безопасности, работают люди в штатском. В 10.20 строем в зал заходят около 20 солдат в форме, все они признаны потерпевшими вместе со Светланой Коржич, мамой погибшего рядового. За полчаса до начала суда обвиняемых завели в железную клетку. Один из сержантов общается с адвокатом через решетку, в нескольких метрах от них сидит Светлана Коржич вместе с бабушкой погибшего рядового Александра Коржича. Перед женщинами — несколько больших тетрадей, Светлана внимательно изучает записи. Сами же обвиняемые стараются не смотреть в сторону потерпевших.

Фото: Дарья Бурякина / TUT.BY

Напомним, тело рядового Коржича нашли 3 октября 2017 года в подвале медицинской роты воинской части.

Гибель 21-летнего Александра Коржича расследовал центральный аппарат Следственного комитета. В первые дни следователи сделали заявление: в деле 10 обвиняемых, 5 подозреваемых и три версии случившегося: убийство, доведение до самоубийства и самоубийство. Через полгода расследования дела СК пришел к выводу: это было доведение до самоубийства. Обвиняемые избивали не только Коржича, но и других солдат.

Фото: Дарья Бурякина / TUT.BY

— Избивали руками и ногами. Кроме того, принуждали военнослужащих безвозмездно покупать сигареты и продукты питания, — рассказывал Олег Шандарович, начальник главного следственного управления СК. — В частности, Коржич заплатил своему командиру сначала 40 рублей, затем передал еще 30 рублей за освобождение от хозяйственных работ и 20 рублей в качестве отступных за нахождение в стационаре.

Руководитель следственной группы рассказывал, что первоначально в деле по гибели солдата, которое находится в производстве СК, было соединено 16 уголовных дел. Затем 3 уголовных дела в отношении 3 военнослужащих были выделены в отдельное производство, они касаются смерти Коржича. Во время допроса солдат выяснилось: чтобы рядовой смог выпить кофе, купить булочку, должен был заплатить сержанту 2 рубля. За пользование мобильным телефоном, которые запрещены приказом министра обороны, устанавливалась такса в 20−40 рублей.

— Когда Александра Коржича нашли в том подвале, у него были связаны шнурки на ботинках, а на голову надета майка. Разве это не говорит о криминальном следе? — спрашивали журналисты в феврале руководителя следственной группы.

— Не всегда. Дело в том, что в практике встречаются такие случаи, когда человек связывает себя перед суицидом. Кроме того, существуют примеры, когда перед суицидом человек надевал себе на голову пакет, обматывал ее рубахой, курткой и т.п. Некоторые психологи заявляют, что это сродни «закрыть глаза» перед «лицом смерти». Но есть еще и физиологический фактор. По этическим соображениям я не буду подробнее излагать, но кто видел на местах происшествий погибших от механической асфиксии, думаю, понимают, о чем я говорю. Отмечу, с учетом многих статей в интернете по данному делу и комментариев к ним, где утверждается о невозможности повешения при условии связанных ног и надетой на голову майки, мы провели ряд следственных экспериментов. Они показали: человек с такой же комплекцией и ростом, как Коржич, мог связать себе ноги шнурком, надеть майку на голову и совершить самоповешение в условиях того подвала. Отмечу, наша задача состоит в том, чтобы установить в ходе расследования все обстоятельства произошедшего. Поэтому, отбросив конспирологические версии, мы оперируем фактами.

Мама погибшего Александра Коржича не согласна с выводами расследования. Она считает, ее единственного сына убили. Светлана Коржич настояла даже на эксгумации тела, однако результаты расследования остались прежними.

— За смерть сына не получила никакой компенсации. Саша в 21 год зарабатывал 500 долларов в месяц, вот пусть мне заплатят за каждый месяц так,как если бы сын работал до 60 лет. За сына выставлю счет Министерству обороны в 240 тысяч долларов, — рассказывала Светлана Коржич.