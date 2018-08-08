Представлен первый в мире водонепроницаемый ноутбук 2 8.08.2018, 12:09

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Защита от воды стала не единственным преимуществом ПК.

Компания Raytheon представила первый в мире водонепроницаемый ноутбук Raytheon Uncia. Гаджет имеет защиту, соответствующую описанию степени IP68, передает korrespondent.net.

В начале презентации устройство погрузили в стеклянный резервуар с водой, и зрители могли наблюдать, как ноутбук продолжает работать.

Также Raytheon Uncia оснащен шарниром, который позволяет открывать крышку на угол до 360 градусов. Кроме того, толщина ПК всего 12,7 миллиметров, а весит он чуть больше килограмма.

Новинка получила процессор Intel Core i7-8550U, с тактовой частотой до 4 ГГц. При такой производительности гаджет не оснащен кулерами и потребляет всего 15 Вт/ч.

Когда Raytheon Uncia поступит в свободную продажу и сколько будет стоить пока неизвестно.