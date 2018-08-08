Мясокомбинат под Минском закопал 147 тысяч банок с тушенкой 17 8.08.2018, 12:18

5,823

В прямом смысле.

Консервы захоронили по указанию должностных лиц крупного мясокомбината из Минской области. Ущерб оценен в 297 000 рублей. В июне 2017 года поступила информация о захоронении большой партии тушенки, которая пришла в негодность, пишет onliner.by.

Оперативники стали искать место захоронения. Нашли, передает КГК. В отношении должностных лиц мясокомбината прокуратурой Солигорского района возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 424 УК РБ (Злоупотребление властью или служебными полномочиями).

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий обнаружен схрон испорченной тушенки, зарытой на глубину около 8 м», — говорится в сообщении.

На первый взгляд, бухгалтерский учет предприятия был в абсолютном порядке, без каких-либо существенных недостач и списания продукции.

«Однако оперативники финансовой милиции обнаружили недостачу консервных банок, используемых для производства тушенки», — сообщает КГК.

Как оказалось, должностные лица мясокомбината придумали схему, позволяющую на протяжении нескольких лет не отражать недостачу продукции и сырья. Так, перед годовой инвентаризацией оформлялись фиктивные документы о реализации в адрес могилевской коммерческой организации фактически уничтоженной продукции, а в последующем налажено изготовление неучтенной продукции взамен уничтоженной.

«Работникам финансовой милиции удалось вскрыть весь механизм преступных действий и документально установить уничтожение более 147 тыс. банок мясных консервов», — сказано в сообщении.