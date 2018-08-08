Акции протеста в Иране не стихают 1 8.08.2018, 12:27

Градус обеспокоенности населения может только повыситься.

С конца июля крупнейшие города Ирана сотрясают спорадические уличные столкновения и другие акции протеста. Так иранцы выражают гнев по поводу экономических проблем в стране, в том числе растущих цен и неуклонного падения курса национальной валюты, сообщает «Радио Азаттык».

Оценку степени и серьезности протестов в Иране затрудняет жесткий контроль над сбором и распространением информации, которая может быть расценена как подрывающая религиозный истеблишмент, руководящий страной с революции 1979 года.

Но по сообщениям иранских СМИ, как минимум один протестующий был убит в городе Карадж приблизительно в 50 километрах к западу от Тегерана, когда неизвестный, предположительно, выстрелил в него из проезжавшей мимо машины.

Из Ирана продолжают поступать всё новые фотографии и сообщения. Градус обеспокоенности населения может только повыситься на фоне продолжающегося падения курса национальной валюты риала.

Кроме того, власти США ввели новые санкции против этой страны. На первом этапе этих мер, вступивших в силу 7 августа, приостановлены все финансовые операции с Ираном. Второй этап должен начаться в ноябре и вылиться в ограничения в нефтегазовой промышленности. Власти Франции, Германии и Великобритании, а также верховный представитель ЕС по внешней политике Федерика Могерини выразили сожаление в связи с выходом Вашингтона из сделки по ядерной программе Ирана.

ГДЕ РАЗГОРЕЛИСЬ АКЦИИ ПРОТЕСТА?

Последние народные выступления, связанные с экономическим положением в Иране, начались в декабре – январе и распространились более чем на 80 городов. Новые акции протеста меньше по размаху, чем предыдущие, но они и начались лишь неделю назад.

Согласно поступающим сообщениям и видеозаписям, публикуемым онлайн, акции протеста с начала августа проходят более чем в десятке городов, большая часть – в районе столицы страны Тегерана. Но народными выступлениями уже охвачены и другие крупные населенные пункты, в том числе центры провинций: Машхад на северо-востоке, Исфахан в центральной части Ирана и Шираз далее на юге. Выступления также отмечены в Карадже, столице провинции Альборз, в районе Эштехарда, в Казвине, столице одноименной провинции, в административном центре провинции Мазандаран и в Коме, столице провинции Ком.

НАСКОЛЬКО МНОГОЧИСЛЕННЫ АКЦИИ ПРОТЕСТА?

Иранские власти стремятся жестко контролировать поток информации, в частности идущий через государственные СМИ. Они также используют фильтры и другие способы блокирования социальных медиа, мобильных телефонов и других цифровых инструментов. Поэтому найти надежные данные не представляется возможным.

Эти акции протеста выглядят небольшими по численности, включающими от нескольких десятков до нескольких сотен людей, в основном мужчин, но среди демонстрантов встречаются и женщины.

По свидетельствам очевидцев, протестующие выражают недовольство экономическими проблемами, а их лозунги быстро становятся политическими и направлены против религиозного истеблишмента.

Ставки, по всей видимости, начали расти после поступивших из Ирана сообщений, что в Карадже был убит один демонстрант.

ЧТО ГОВОРЯТ ПРОТЕСТУЮЩИЕ?

Участники акций скандируют лозунги против низких экономических показателей, политической системы и руководства страны, которое, по всей видимости, многие винят в экономических проблемах.

Они также критикуют финансовую поддержку, оказываемую Тегераном таким иностранным группам, как ХАМАС и «Хезболла» в то время, когда среди иранского населения растет уровень бедности и падает покупательская способность. Схожие жалобы звучали во время выступлений, вспыхнувших в декабре – январе.

Протестующие, по крайней мере в нескольких случаях, высказывают тоску по временам правления шахской династии Пехлеви, при которой население пользовалось большими экономическими и социальными свободами.

До настоящего времени на видеозаписях, полученных Иранской редакцией Азаттыка – Радио Фарда – и размещенных онлайн, звучали такие лозунги:

«Смерть высоким ценам и инфляции»;

«Мы не хотим некомпетентных чиновников»;

«Не в Газу, не в Ливан. Пусть моя жизнь будет пожертвована Ирану»;

«Смерть диктатору»;

«Наш враг – здесь. Они лгут, когда говорят, что это Америка»;

«Реза Шах, да хранит тебя Аллах»;

«Иранцы, кричите о своих требованиях»;

«Полицейские, поддержите, поддержите»;

«Смерть «Хезболле»;

«Иранцы умирают, [они] не терпят уничижения»;

«Смерть Хаменеи»;

«Муллы должны исчезнуть»;

«Не бойтесь, мы вместе».

КАК ОТРЕАГИРОВАЛИ НА АКЦИИ ПРОТЕСТА ИРАНСКИЕ ВЛАСТИ?

Сообщения о гибели демонстранта в Иране могут говорить о многом. В том числе о том, что власти по-прежнему готовы идти на жесткие меры против тех, кто выходит на акции протеста. Но официально руководство Ирана, в том числе верховный лидер Али Хаменеи и президент Хасан Роухани, никак не комментирует происходящее. На прошлой неделе министр внутренних дел Рахмани Фазли, по всей видимости, попытался снизить серьезность ситуации, заявив, что протестующих подстрекают иностранные враги Ирана – это заявление часто звучит из Тегерана.

«Провокация общественных выступлений – один из [способов], с помощью которого враги стремятся противостоять Ирану, и верят, что могут добиться влияния», – сказал Фазли. «Они полагают, что, если в одном месте соберутся от 50 до 200 человек, это способно дестабилизировать ситуацию внутри страны», – добавил он.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи (слева) встречается с семьями жертв иранско-иракской войны. 2 января 2018 года.

Между тем сообщения очевидцев и другие источники свидетельствуют, что для разгона протестующих была применена сила, в том числе слезоточивый газ. Также сообщалось об арестах, но их количество невозможно определить.

Участник акции протеста в Шахин Шахре заявил, что силовые ведомства использовали против демонстрантов оружие для игры в пейнтбол, возможно, с тем, чтобы не допустить серьезного насилия и одновременно пометить таким образом людей, чтобы позднее опознать и наказать их.

«Они были на мотоциклах и использовали пейнтбольное оружие без разбора, не заботясь о том, в кого попадают: женщин, детей или пожилых», – сообщил очевидец Радио Фарда. Мужчина по имени Реза из города Гохардаш в Карадже предположительно рассказал ВВС, что сотрудники служб безопасности избили протестующих дубинками и палками. По его словам, власти также использовали химические аэрозоли.

«Они напали на мою жену, избили ее. Я попытался их остановить, и они избили и меня. Они использовали специальные дубинки, очень тяжелые, но мягкие. Позже они применили палки», – сказал он. «Они также использовали перцовый газ. Я не уверен, применяли ли его только против нас или против других тоже. Это нас покалечило. Мы ничего не видели».

УГРОЖАЮТ ЛИ АКЦИИ ПРОТЕСТА РЕЛИГИОЗНОМУ ИСТЕБЛИШМЕНТУ?

Некоторые наблюдатели считают, что эти акции протеста являются продолжением гневных выступлений, охвативших десятки городов в январе и декабре и ставших крупнейшими народными волнениями почти за 10 лет.

В последние недели иранцы также выступали против нехватки воды и загрязнения воздуха. Пока большинство аналитиков предполагают, что они не несут серьезной угрозы режиму. Но если к участникам акций присоединятся большие группы людей, в том числе из среднего класса, который в данное время, по всей видимости, держится в стороне, ситуация может измениться.

«Там нет видения, лидерства, на данном этапе протесты не повлекут цепную реакцию по стране», – заявил американской газете New York Times Бахман Амои, политический активист и бывший заключенный в Иране. «Я вынужден признать, что государство, его машины обеспечения безопасности и пропаганды способны очень успешно манипулировать общественным мнением и убеждать население, что статус кво в их пользу, а изменения обойдутся дорого».

Бывший депутат и профессор права Гасем Шолех Саади предсказал Радио Фарда, что акции протеста продолжатся.

«Власти не могут управлять этим движением, потому что политические и экономические причины и мотивы людей, выходящих на акции протеста, не могут быть решены истеблишментом», – считает Шолех Саади.