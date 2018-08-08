В минской квартире журналистки БелаПАН Коровенковой прошел обыск 4 8.08.2018, 12:31

1,059

Татьяна Коровенкова

Фото: Facebook

Были изъяты носители информации.

В минской квартире журналистки информационного агентства БелаПАН Татьяны Коровенковой сотрудники Следственного комитета с утра 8 августа провели обыск и изъяли носители информации: жесткие диски компьютеров, карту памяти фотоаппарата и USB-накопитель, сообщает «Радыё Свабода».

Следователи сообщили матери журналистки, что Татьяна Коровенкова провела ночь в Центре изоляции правонарушителей на улице Окрестина - она задержана на трое суток в рамках дела, которое завел Следственный комитет по ч. 2 ст. 349 Уголовного кодекса Беларуси.

Напомним, обыски в офисах tut.by и информационного агентства БелаПАН начались во вторник утром, возбуждено уголовное дело за несанкционированный доступ к компьютерной информации государственного агентства БелТА.

По информации Следственного комитета, уголовное дело по ч. 2 ст. 349 Уголовного кодекса Республики Беларусь (несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности, повлекший причинение существенного вреда) возбуждено по материалам проверки, проведенной сотрудниками МВД.

По информации ведомства, на протяжении двух лет (2017-2018 гг.) без ведома и согласия республиканского унитарного предприятия совершено более 15 тысяч несанкционированных подключений к информации, хранящейся в компьютерной системе предприятия.

По информации Белорусской ассоциации журналистов, на трое суток задержаны главный редактор tut.by Марина Золотова, редактор tut.by Анна Калтыгина, менеджер ленты новостей tut.by Галина Уласик и обозреватель БелаПАН Татьяна Коровенкова. Также сообщалось, что была задержана сотрудница tut.by Анна Ермачонок, а также редактор БелаПАН Андрей Середа.