Лидер оппозиции: Ни в стране, ни в мире не верят тебе, Мадуро 8.08.2018, 12:38

Хулио Борхес

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Хулио Борхес назвал покушение на правителя фарсом.

В Венесуэле лидер местной оппозиции, который проживает в Колумбии, Хулио Борхес заявил, что покушение на Николаса Мадуро является фарсом.

У себя в Twiiter Борхес написал, что Мадуро использует покушения на себя для нападок на оппозицию.

"Ни в стране, ни в мире не верят тебе (Мадуро) в том, что касается этого фарса с покушением. Мы все знаем, что он был постановкой, направленной на то, чтобы преследовать и подавлять тех из нас, кто выступает против твоей диктатуры", - написал Борхес в ответ на обвинения венесуэльского президента.

.@NicolasMaduro ni el país ni el mundo te creen la farsa del atentado, todos sabemos que es un montaje para perseguir y condenar a quienes nos oponemos a tu dictadura. Sepultaste la Constitución. — Julio Borges (@JulioBorges) 8 августа 2018 г.

Он также отметил, что Мадуро пытается обвинить оппозицию в экономическом и политическом кризисе, который создал сам.

Ранее Николас Мадуро заявлял, что за покушением на него стоит оппозиционный лидер Хулио Борхес, проживающий в Колумбии.

По словам Мадуро, группе исполнителей покушения на него предлагали $50 миллионов и выезд в США.

Напомним, попытка покушения на Мадуро произошла 5 августа, на церемонии празднования 81-й годовщины создания Боливарианской национальной гвардии. По словам министра связи Венесуэлы Хорхе Родригеса, в президентской ложе взорвались несколько беспилотников, начиненных взрывчаткой. В итоге ранения получили семь военных. Сам Мадуро не пострадал.

Ответственность за покушение на президента Венесуэлы Николаса Мадуро взяла на себя ранее неизвестная группировка под названием Фланелевые солдаты (Soldados de Franela). В Twitter они отметили, что два беспилотника, нагруженные взрывчатым веществом C-4, должны были попасть в президентскую ложу, однако "дроны были сбиты снайперами почетного караула".