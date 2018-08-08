Сергей Иванов: У России уже в 2007 году был секретный план войны с Грузией 8.08.2018, 12:54

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Сергей Иванов

Фото: ТАСС

Экс-министр обороны РФ рассказал, как готовилось нападение на суверенную страну.

Еще до войны 2008 года Генштаб РФ подготовил план военных действий против Грузии, рассказал экс-министр обороны и спецпредставитель президента РФ Сергей Иванов в интервью «Коммерсанту». Несмотря на это, после начала войны все детали этого плана не были учтены.

Москва была готова к эскалации конфликта, сообщил Иванов. Работу над подготовкой возможных действий в случае начала конфликта вел Генштаб. «Наш Генштаб в 2007 году разработал секретный план наших действий», — рассказал экс-министр обороны.

Он отметил, что часть плана оказалась выполнена в точности. Речь идет о вводе войск в Рокский тоннель, который является единственной транспортной артерией, связывающей Россию и Южную Осетию.

Иванов добавил, что раскрыть все детали плана он не может, поскольку он до сих пор остается секретным. В то же время он отметил, что один пункт плана не был выполнен. Согласно плану действий, все российские войска, вступающие в конфликт, должны были быть укомплектованы только контрактниками. В то же время часть военнослужащих на территории Южной Осетии оказалась срочниками.

«Так получилось, что пока этот план искали, пока доставали из сейфа, пока изучали, а действовать надо было, ну не получилось в этой части, я это могу признать», — сказал Иванов.