Министр Карпенко хочет вернуть устные экзамены при поступлении в вузы 2 8.08.2018, 12:56

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Игорь Карпенко

Министр-коммунист снова рвется в «реформаторы».

Каких изменений следует ждать абитуриентам в следующую вступительную кампанию? Такой вопрос sb.by адресовала министру образования Игорю Карпенко.

«Одну из них мы озвучили у Лукашенко, когда говорили о развитии Академии управления, - психолого-педагогическое тестирование. Есть формат компьютерного тестирования, которое позволяет выявить определенные аспекты склонности к управленческой деятельности. Такие тестирования могут появиться и по другим специальностям.

Есть в планах и внутренние экзамены по ряду предметов, где нужно посмотреть конкретные навыки абитуриента. Например, иностранный язык: мало сдать тест, нужно еще и посмотреть, насколько абитуриент владеет устной речью. Главное - все грамотно выстроить, чтобы это давало результат.

Посмотрим и на вопросы целевой подготовки: сегодня ограничение по количеству населенных пунктов не позволяет нам обеспечить кадрами даже некоторые районные центры. Наверное, не нужна жесткая привязка, лучше дать возможность органам местной власти использовать госзаказ на подготовку специалистов.

Должен быть и конкурс среди тех, кто идет по целевому направлению, чтобы отобрать лучших», - заявил Карпенко.