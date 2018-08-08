закрыть
8 августа 2018, среда, 13:56
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Министр Карпенко хочет вернуть устные экзамены при поступлении в вузы

2
  • 8.08.2018, 12:56
  • 1,143
Игорь Карпенко

Министр-коммунист снова рвется в «реформаторы».

Каких изменений следует ждать абитуриентам в следующую вступительную кампанию? Такой вопрос sb.by адресовала министру образования Игорю Карпенко.

«Одну из них мы озвучили у Лукашенко, когда говорили о развитии Академии управления, - психолого-педагогическое тестирование. Есть формат компьютерного тестирования, которое позволяет выявить определенные аспекты склонности к управленческой деятельности. Такие тестирования могут появиться и по другим специальностям.

Есть в планах и внутренние экзамены по ряду предметов, где нужно посмотреть конкретные навыки абитуриента. Например, иностранный язык: мало сдать тест, нужно еще и посмотреть, насколько абитуриент владеет устной речью. Главное - все грамотно выстроить, чтобы это давало результат.

Посмотрим и на вопросы целевой подготовки: сегодня ограничение по количеству населенных пунктов не позволяет нам обеспечить кадрами даже некоторые районные центры. Наверное, не нужна жесткая привязка, лучше дать возможность органам местной власти использовать госзаказ на подготовку специалистов.

Должен быть и конкурс среди тех, кто идет по целевому направлению, чтобы отобрать лучших», - заявил Карпенко.


популярное за неделю

Мнение

Хоботов, это мелко!
Хоботов, это мелко! Ирина Халип
Признание «агента Юли» – большой взрыв
Признание «агента Юли» – большой взрыв Геннадий Федынич
Визит под знаком Марса и дефолта
Визит под знаком Марса и дефолта Владимир Халип
«Саша, поиграл – и хватит»
«Саша, поиграл – и хватит» Евгений Афнагель