«Солидарность» провела переговоры с премьером Польши о повышении зарплат бюджетникам 8.08.2018, 13:07

Матеуш Моравецкий и Петр Дуда

Фото: PAP/Marcin Gadomski

Председатель объединения профсоюзов Петр Дуда остался доволен переговорами.

Более пяти часов длилась встреча премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого с представителями объединения профсоюзов. Ранее в «Солидарности» заявили, что от исхода переговоров зависит решение о начале общенациональной акции протеста, «Радио Польша».

Председатель объединения профсоюзов Петр Дуда, впрочем, остался доволен встречей с премьером. По его словам, помимо требования о повышении минимальной заработной платы, в ходе встречи обсуждалось также повышение зарплат бюджетников.

«Эти показатели не меняются с 2010 года. На протяжении шести лет правления коалиции «Гражданской платформы» и «Польской крестьянской партии» уровень зарплаты бюджетников не двинулся с места. В первые два года правления объединенных правых сил нам удалось поднять и решить очень важные вопросы касательно снижения пенсионного возраста, почасовой оплаты, изменений к закону о государственных заказах – перечислять можно долго, однако, сегодня мы стоим перед проблемой бюджетников», - отметил глава «Солидарности».

Матеуш Моравецкий, в свою очередь, напомнил, что политика его правительства направлена на удовлетворение общественных интересов. В качестве примеров такой политики он привел программу «Семья 500+», отмену торговли по воскресеньям и повышение минимальной почасовой оплаты.