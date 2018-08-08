Видеофакт: Японская группа делает музыкальные инструменты из чего угодно 8.08.2018, 13:08

Коллектив Open Reel Ensemble играет уже около пяти лет.

Японская группа Open Reel Ensemble для своих выступлений заменила барабанные установки на старую аудиоплёнку. Теперь в их музыке ритм ударных сочетается с синтетическими звуками, и сыграть это может один человек. У них есть и другие экспериментальные инструменты, и они гораздо более странные — например, гибрид плёночного магнитофона с аккордеоном, пишет medialeaks.ru.

Коллектив Open Reel Ensemble играет уже около пяти лет, и его стиль, который с самого начала был нестандартным, с тех пор успел превратиться в нечто ещё более выделяющееся. Ранняя музыка японской группы сочетала обычные инструменты вроде электрогитар и синтезаторов со звуками скольжения старой аудиоплёнки на больших магнитофонах.

Иногда музыканты использовали даже более традиционные инструменты вроде скрипок и виолончелей. Но теперь они экспериментируют с плёнкой, превращая её в замену для ударных. Один музыкант может сыграть мелодию, которая звучит так, будто её исполняют на нескольких инструментах.

Видео с игрой барабанными палочками на натянутой плёнке заметил пользовател Reddit под ником Winstondeep, который выложил ролик на форуме /r/videos. Пост набрал 15 тысяч очков, и в комментариях напомнили об одном из старых экспериментов Open Reel Ensemble. Пару лет назад Хисаши Вада (тот же исполнитель, что сейчас сделал плёнку музыкальным инструментом) использовал в качестве электронных ударных старые ламповые телевизоры. Не все зрители поняли, как это работает, но на сайте музыканта есть объяснение.

Звуки получаются из-за шума электромагнитных волн, излучаемых экранами ламповых телевизоров, до которых дотрагивается исполнитель. Вокруг его ноги закручен кабель, соединённый с гитарным усилителем. На телевизоры проецируются разные полосы, и в зависимости от этого меняется звучание. Касаясь экранов, можно создавать ритмы и мелодии, а громкость зависит от того, какой части экранов касается музыкант.

Конечно, из традиционных инструментов тоже можно извлечь огромное разнообразие звуков. Например, бельгийский музыкант может сыграть на скрипке и звуки животных, и гул световых мечей из «Звёздных войн». Но Open Reel Ensemble предпочитают использовать обычные инструменты в сочетании с собственными. Вот одно из их недавних изобретений, которое они называют «плёночная кордионика». Это гибрид проигрывателя для плёнки и аккордеона.

Что же происходит, когда вся группа одновременно играет на нескольких инструментах собственного изобретения? Получается необычное техно, которое здорово звучит, но ещё интереснее смотрится.

Раз Open Reel Ensemble уже освоили игру на аудиоплёнке и на телевизорах, им стоит рассмотреть в качестве музыкального инструмента стиральные машины. Кое-кто уже играет вместе с ними хиты рока. А если они решат отойти от инструментов, связанных с современной техникой, можно последовать примеру соотечественника Казуки Китагавы, который создаёт музыкальные инструменты из гигантских крабов.