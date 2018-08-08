США вводят новые пошлины на китайские товары 8.08.2018, 13:41

В список попали 279 наименований товаров.

Соединенные Штаты Америки с 23 августа введут пошлины на поставляемые из КНР товары на общую сумму 16 млрд долларов.

Как сообщил во вторник аппарат представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера, в список попали 279 наименований, на которые введены 25% пошлины, передает ТАСС.

В пресс-релизе говорится, что из первоначального списка, который был опубликован 15 июля, исключены пять наименований после слушаний по пошлинам, состоявшихся в прошлом месяце.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что ему не нравится дефицит в торговле с КНР. В июне американский лидер объявил, что в связи с кражей Китаем интеллектуальной собственности и технологий США, а также тем, что Пекин прибегает к несправедливой торговой практике, Вашингтон введет 25% пошлины на импортируемые из этой страны товары на сумму 50 млрд долларов.

Как отмечает издание The Hill, вводимые с 23 августа пошлины завершат реализацию этого плана, т.к. первые пошлины на сумму в 34 млрд долларов вступили в силу с 6 июля.

Власти КНР незамедлительно ответили адекватными тарифами применительно к аналогичной стоимости импортируемой американской продукции.

После этого представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер объявил о подготовке дополнительного списка китайских товаров на сумму 200 млрд для введения пошлин в размере 10%, мотивировав данный шаг тем, что КНР не хочет изменить несправедливую торговую практику.

Впрочем, последняя статистика не показывает эффекта от введения пошлин на американо-китайский товарооборот. Как сообщило в среду агентство AP, экспорт из Китая в США в июле вырос на 13%.