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«В 1970−80-е годы мосты строили массово, но экономили»

  • 8.08.2018, 13:50

Какие еще путепроводы в Беларуси могут просесть.

На прошлой неделе у нас обнаружился очередной «плохой мост»: у путепровода над МКАД в районе Лошицы лопнула всего одна его балка, но и этого хватило, чтобы серьезно осложнить жизнь столичным автомобилистам. Пока с проблемой разбираются, tut.by решил узнать, сколько должен служить мост или путепровод и какие слабые места есть у этих конструкций.

Сейчас в Беларуси насчитывается 2259 мостов на республиканских автомобильных дорогах и 3034 моста на местных автомобильных дорогах.

— Мостовой парк строился на протяжении многих десятилетий. Каждое сооружение индивидуально и запроектировано под конкретную нагрузку, — обращают внимание эксперты БелдорНИИ. — За время эксплуатации мостовых сооружений было несколько периодов, когда расчетные нагрузки менялись. Их увеличение ведет к очевидному уменьшению срока эксплуатации мостового сооружения.

В СССР в 1970−80-е годы осуществлялось массовое строительство мостов. По словам экспертов, строительные ресурсы были ограничены, поэтому было разработано несколько конструктивных решений, позволяющих экономить. Среди них — технология сборки пролетных строений из отдельных элементов непосредственно на строительной площадке путем натяжения арматурных пучков в специальных каналах. Для защиты пучков от коррозии и равномерной передачи нагрузки на арматуру каналы инъецировались специальным раствором.

Как раз с такими конструкциями и возникают проблемы в последние годы. «Проблемные» — два типа путепроводов. Первый — это мостовые сооружения с коробчатыми пролетными строениями. Узкий полый короб в них усилен арматурой. Именно такой мост разрушился между Житковичами и Туровом.

Мост через Сож с коробчатой пролетной конструкцией. Короб, который опирается на сваи, внутри полый. Такой же мост был проложен через Припять и соединил Туров и Житковичи

— Как показала практика, такие сооружения при длине пролета более 30 метров не обеспечивают требуемую долговечность. Основная проблема — это недостаточное инъецирование арматурных пучков защитным раствором. Эксперты говорят, что доля участков каналов, не инъецированных должным образом, колеблется от 5% до 35% у мостов, строившихся в нормальных условиях, и нередко превышает 50% у мостов, где инъецирование было связано с теми или иными трудностями. А если еще нарушается гидроизоляция мостового полотна и вода начинает попадать в пустоты, где проложена арматура, то коррозия и разрушение происходят еще быстрее.

Поперечно члененный пролетный мост (с составными по длине балками) через Днепробугский канал на трассе М-1. Основу полотна составляют длинные Т-образные бетонные балки, уложенные на опоры

— Конструкция путепровода на МКАД над Игуменским трактом относится к мостовым сооружениям с составными по длине балками пролетных строений. Причины разрушения балки могут быть разными: качество сборки пролетного строения, несовершенство конструкции, высокие нагрузки. После обследования путепровода нашим предприятием рекомендована замена существующих балок на новые цельноперевозимые.

А вот как обстоят дела с остальными путепроводами над той же МКАД, в БелдорНИИ сказать не могут.

— Для того чтобы ответить на этот вопрос, нужно провести обследование всех остальных сооружений на МКАД. Без данных обследования судить об их состоянии и давать рекомендации невозможно. Заметим, что решение о необходимости обследования мостового сооружения принимает организация — владелец моста или эксплуатирующая организация. Им же и принадлежат результаты обследования.

Интересно, что для мостовых сооружений, запроектированных до 2009 года, никакими документами не регламентируется срок службы. А вот после 2009 года используются нормы ТКП, по которым срок службы больших мостовых сооружений составляет 100 лет. Максимальная нагрузка рассчитывается для каждого моста индивидуально. Это зависит от нагрузки и интенсивности движения транспортного потока.

— БелдорНИИ готов оказать любую помощь в области исследования, проектирования, обследования технического состояния сооружений, испытаний мостов и материалов для возведения мостов. У нас есть все необходимое для этого: измерительные приборы и оборудование, высококвалифицированный персонал. Но повлиять на необходимость обследования мы не можем. Это решение не в нашей компетенции.

Одна из наиболее надежных конструкций — монолитный железобетонный рамный мост. Такая конструкция используется, например, на пересечении трассы Р-67 и МКАД-2

По мнению экспертов БелдорНИИ, все построенные за последние годы мостовые сооружения надежны при качественном строительстве, своевременном ремонте и не превышении расчетных нагрузок при движении по ним транспорта. В качестве примера наиболее надежного типа мостов можно привести монолитные железобетонные рамные мосты. По ним можно ездить спокойно.


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