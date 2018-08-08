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Громить независимые СМИ за новость о твоем инсульте - это дурной вкус

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  • Максим Горюнов
  • 8.08.2018, 14:11
  • 6,601
Максим Горюнов
Фото: RFE/RL

Диктаторы вообще одиноки.

Если бы Лукашенко был тираном в каком-нибудь греческом полисе, у него был бы свой философ. Философ помог бы ему справиться со страхом смерти. Ссылаясь на Эпикура, Лукреция и Сократа, он убедил бы Лукашенко, что громить независимые СМИ за новость о твоем инсульте - это дурной вкус.

На седьмом десятке, когда до встречи с вечностью остались пара шагов, новость об инсульте следует встречать с легкой улыбкой.

Диктатор не прячется от мира иного. Он к нему величественно шествует. Человек смертен.

Диктатор - человек. Следовательно, диктатор смертен. Простое рассуждение, примиряющие с неизбежным. Увы, у Лукашенко нет философа. Судя по всему, у него нет даже жреца.

в православного жреца, как правило, встроено московское прослушивающее устройство; католическому он не доверяет. Он один на один со своим страхом смерти. Диктаторы вообще одиноки. Полное одиночество на пороге смерти - у кого не сдадут нервы?

Максим Горюнов, «Фейсбук»


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