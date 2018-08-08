Громить независимые СМИ за новость о твоем инсульте - это дурной вкус15
- Максим Горюнов
- 8.08.2018, 14:11
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Диктаторы вообще одиноки.
Если бы Лукашенко был тираном в каком-нибудь греческом полисе, у него был бы свой философ. Философ помог бы ему справиться со страхом смерти. Ссылаясь на Эпикура, Лукреция и Сократа, он убедил бы Лукашенко, что громить независимые СМИ за новость о твоем инсульте - это дурной вкус.
На седьмом десятке, когда до встречи с вечностью остались пара шагов, новость об инсульте следует встречать с легкой улыбкой.
Диктатор не прячется от мира иного. Он к нему величественно шествует. Человек смертен.
Диктатор - человек. Следовательно, диктатор смертен. Простое рассуждение, примиряющие с неизбежным. Увы, у Лукашенко нет философа. Судя по всему, у него нет даже жреца.
в православного жреца, как правило, встроено московское прослушивающее устройство; католическому он не доверяет. Он один на один со своим страхом смерти. Диктаторы вообще одиноки. Полное одиночество на пороге смерти - у кого не сдадут нервы?
Максим Горюнов, «Фейсбук»